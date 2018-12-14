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Сербия отреагировала на создание "незаконной армии" Косово

Сегодня, 16:20
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Напряженность в отношениях между Косово и Сербией достигла нового пика

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна намерена добиться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за решения непризнанного Косово создать регулярную армию.

Сербия заявляет, что голосование парламента Косово за создание вооруженных сил является нарушением резолюции ООН по Косово, принятой в конце войны 1998-1999 годов и военной операции НАТО против Сербии, передает AP.

По словам сербского министра, формирование армии Косово является "прямой угрозой миру и стабильности в регионе и безопасности сербского народа".

Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич назвал новую армию Косово "незаконным вооруженным формированием". Он предупредил, что косовские сербы, которые присоединятся к армии Косово, будут подвергнуты судебному преследованию.

Джурич также подтвердил, что Сербия может объявить Косово оккупированной территорией и одобрить применение военной силы.

Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за решения парламента Косово и заявил, что Альянс должен будет пересмотреть уровень взаимодействия с силовыми структурами страны.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Теги:   Косово Сербия

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