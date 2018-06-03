03 июня 2018, воскресенье

Сербия не признает Крым российским, но не будет вводить антироссийские санкции

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Вучич рассказал об отношениях с РФ

Вучич рассказал об отношениях с РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия не будет признавать аннексию Крыма так как это означало бы признание независимости Косово.

Об этом он заявил в интервью Le Monde.

"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово", - заявил Вучич.

Он также напомнил, что РФ является единственной страной из членов Совбеза ООН, которая поддерживает территориальную целостность Сербии.

По этой причине, отметил Вучич, Сербия не введет санкции против России.

Напомним, президенту Сербии Александару Вучичу не прислали приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина.

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