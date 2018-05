Сенаторы США не должны уходить на летние каникулы, пока не утвердят бюджет - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы не должны уходить на летние каникулы в августе, пока не будет принят бюджет на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

"Сенат должен утвердить финансирование до августовского перерыва или не расходиться по домам", - написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что в бюджет должны быть включены расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой, а также на меры по обеспечению безопасности границ в целом.

"Также ждем одобрения почти 300 кандидатур (на различные посты в госаппарате) - худший (показатель) в истории. Демократы делают все возможное, чтобы препятствовать, это все, что они умеют делать. Оставайтесь!" - написал Трамп.

The Senate should get funding done before the August break, or NOT GO HOME. Wall and Border Security should be included. Also waiting for approval of almost 300 nominations, worst in history. Democrats are doing everything possible to obstruct, all they know how to do. STAY!