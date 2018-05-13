Сенаторы США не должны уходить на летние каникулы, пока не утвердят бюджет - Трамп

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы не должны уходить на летние каникулы в августе, пока не будет принят бюджет на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).

"Сенат должен утвердить финансирование до августовского перерыва или не расходиться по домам", - написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что в бюджет должны быть включены расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой, а также на меры по обеспечению безопасности границ в целом.

"Также ждем одобрения почти 300 кандидатур (на различные посты в госаппарате) - худший (показатель) в истории. Демократы делают все возможное, чтобы препятствовать, это все, что они умеют делать. Оставайтесь!" - написал Трамп.

Согласно рабочему графику, сенаторы уходят на летние каникулы 4 августа, а возвращаются на работу только 4 сентября. 

Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности.

Напомним, проект бюджета США на 2019 год Белый дом представил в феврале. В нем предлагается увеличить военные расходы и расходы на внутреннюю безопасность.

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