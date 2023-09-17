Сенаторы США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS 17 сентября, 10:29 Пуск ракеты ATACMS (Фото:defense.gov)

Четыре сенатора-республиканца призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте одного из сенаторов Тома Коттона.



«Мы пишем с призывом немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дополнительная задержка только еще больше подорвет интересы нацбезопасности США и расширит этот конфликт», — отметили сенаторы Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзанна Коллинс и Линдси Грэм.

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Сенаторы отмечают, что ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским объектам логистики и связи, а также по местам запуска крылатых ракет и беспилотников на оккупированных территориях.

В письме упоминают о боевой эффективности подобных дальнобойных снарядов британского производства, когда недавно Украина нанесла удар по порту Севастополя, использовав британские Storm Shadow.

Поэтому сенаторы призывают «немедленно отправить» Украине вариант ATACMS с унитарной боеголовкой большой дальности.

В письме сенаторы отметили, что предоставление ракет Украине максимально повысит вероятность успеха ее нынешнего контрнаступления и дальнейших операций. ATACMS также может повысить способность Украины уничтожать российские оборонительные формирования.

В течение последней недели несколько американских СМИ сообщали, что Белый дом близок к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом писали Reuters, CNN, Wall Street Journal, Financial Times.

В Пентагоне пока не подтвердили, что могут передать Украине ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет обсудить ATACMS во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В то же время Axios сообщает, что США не планируют объявлять о поставках Украине ATACMS во время визита Зеленского.