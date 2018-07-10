10 июля 2018, вторник

Сенатор США сравнил власти России с мафией и назвал Лаврова "забиякой"

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Нельзя доверять российскому президенту Путину, считает сенатор Джон Кеннеди

Нельзя доверять российскому президенту Путину, считает сенатор Джон Кеннеди

Американский сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что ведение дел с российским правительством подобно "ведению дел с мафией".

Об этом он сказал в Вашингтоне по итогам поездки в Москву, сообщает DW.

Кеннеди также отметил, что философия Путина, который "правит железной рукой", заключается в "деньгах и власти". Он подчеркнул, что российскому президенту "нельзя доверять".

Конгрессмены поговорили с российской стороной о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. РФ отрицает свое вмешательство, отметил сенатор. Если подобная ситуация повторится на промежуточных выборах в ноябре, Конгресс применит "еще более сильные санкции", чем действующие в настоящий момент, подчеркнул Кеннеди.

Сенатор также охарактеризовал главу МИД РФ Сергея Лаврова как"забияку".

Он также отметил отсутствие свободной прессы в России и огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами. По мнению Кеннеди, жители России "заслуживают лучшего".

Делегация американских законодателей находилась в Москве с 30 июня по 4 июля. Это первый с 2016 года визит американских конгрессменов в РФ.

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