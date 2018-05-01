Сенатор Маккейн заявил, что не будет принимать участие в следующих выборах

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что нынешний срок работы в Конгрессе США станет для него последним.

Маккейн, у которого диагностировали опухоль мозга, сообщил об этом в своей книге Неугомонная волна (The Restless Wave), передает CNN.

"Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз довольно грубо убедил меня в этом. Я свободнее, чем мои коллеги, которым придется еще столкнуться с избирателями, я могу говорить, что думаю, и не особо бояться последствий. Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться", - пишет Маккейн в своей книге.

Ранее сообщалось, что Маккейн перенес операцию на кишечнике.

Напомним, Маккейн был госпитализирован для лечения побочных эффектов, вызванных терапией против рака.

В 2017 году у Маккейна диагностирована опухоль мозга.

В начале сентября 2017 года сенатор рассказал, что у него позитивный прогноз о лечении опухоли мозги, однако вскоре отметил, что врачи дают ему "очень плохой прогноз".