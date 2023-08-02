Сенат США эвакуировали из-за информации о стрелке в здании 2 августа, 23:08 Сотрудники Сената эвакуируются после сообщения о стрелке, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В Вашингтоне в среду, 2 августа, закрывали Сенат Конгресса из-за информации о вооруженном человеке в одном из зданий Капитолия.

Полиция Капитолия в Twitter сообщила, что получила звонок о предполагаемом стрелке. Вооруженные правоохранители прочесали старейшее здание Сената, Расселл-билдинг. Часть сотрудников и посетителей эвакуировали.

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Позже представитель полиции Вашингтона Хью Кэрью сказал, что сообщение, судя по всему, было ложным, стрелка не нашли, передает Reuters.

Politico отмечает, что Сенат сейчас на каникулах, поэтому почти никто из сенаторов не работает в своих офисах, но там остаются «тысячи сотрудников и вспомогательных работников».