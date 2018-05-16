Сенат США подтвердил данные разведки о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

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Вмешательство в выборы происходило по приказу Путина - комитет Сената

Вмешательство в выборы происходило по приказу Путина - комитет Сената

В среду, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.

"После тщательного осмотра, комитет Сената не нашел никаких доказательств того, чтобы противоречило выводу разведывательного сообщества о том, что Россия, по приказу (Владимира) Путина, провела беспрецедентные вмешательства в выборы, чтобы помочь кампании Трампа и нанести вред (Хиллари) Клинтон в 2016 году", - заявил сопредседатель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер.

Целью вмешательства РФ в кампанию-2016 был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

Напомним, после выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.

Однако 27 апреля комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Сам Трамп отвергает любые заявления о сотрудничестве с РФ для победы на выборах.

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