Сенат США подтвердил данные разведки о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

В среду, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.

"После тщательного осмотра, комитет Сената не нашел никаких доказательств того, чтобы противоречило выводу разведывательного сообщества о том, что Россия, по приказу (Владимира) Путина, провела беспрецедентные вмешательства в выборы, чтобы помочь кампании Трампа и нанести вред (Хиллари) Клинтон в 2016 году", - заявил сопредседатель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер.

Целью вмешательства РФ в кампанию-2016 был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

