Сенат США подтвердил данные разведки о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

В среду, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.

"После тщательного осмотра, комитет Сената не нашел никаких доказательств того, чтобы противоречило выводу разведывательного сообщества о том, что Россия, по приказу (Владимира) Путина, провела беспрецедентные вмешательства в выборы, чтобы помочь кампании Трампа и нанести вред (Хиллари) Клинтон в 2016 году", - заявил сопредседатель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер.

Целью вмешательства РФ в кампанию-2016 был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

CONFIRMED: After a thorough review, Senate Intel has found no evidence to dispute the intelligence community's conclusion that Russia, on orders from Putin, carried out an unprecedented election interference effort to help the Trump campaign and hurt the Clinton campaign in 2016. https://t.co/OWshLwnQA0 - Mark Warner (@MarkWarner) 16 мая 2018 г.

Напомним, после выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.

Однако 27 апреля комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Сам Трамп отвергает любые заявления о сотрудничестве с РФ для победы на выборах.