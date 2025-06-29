Сенат США поддержал «большой и замечательный» налоговый законопроект Трампа в ключевом голосовании

Сенат США в субботу, 28 июня, во время ключевого процедурного голосования поддержал законопроект президента Дональда Трампа о сокращении налогов и расходов. Это увеличивает шансы на окончательное принятие документа в ближайшее время, пишет The Guardian .

Сначала голосование за «большой и замечательный» законопроект, который предусматривает сокращение налогов на сумму 4,5 триллиона долларов, зашло в тупик, поскольку республиканцы разделились во мнениях относительно пакета налоговых льгот, сокращения расходов и увеличения средств на депортацию, пишет газета.

Но в конце концов Сенат проголосовал 51 голосом против 49 за открытие дебатов, преодолев ключевое процедурное препятствие, несмотря на сопротивление двух сенаторов-республиканцев.

Реклама

Законопроект предусматривает не только снижение налогов для граждан и бизнеса, но и увеличение расходов на охрану границ и оборону. В то же время среди республиканцев продолжаются споры о сокращении финансирования социальных программ, в частности Medicaid и льгот для зеленой энергетики.

В новой версии документа предлагают скорее отменить налоговые льготы для возобновляемой энергетики, сократить сроки действия налоговых скидок на электромобили и создать специальный фонд в размере 25 миллиардов долларов для поддержки больниц в сельской местности.

Согласно документу, на ближайшие пять лет увеличивается лимит на вычет местных налогов и налогов, которые взимают штаты — с 10 до 40 тысяч долларов. После этого он снова вернется к предыдущему уровню.

Республиканцы в Сенате планируют проголосовать за законопроект уже в воскресенье, чтобы Палата представителей успела рассмотреть его до 3 июля. Трамп настаивает, чтобы документ был принят ко Дню независимости США — 4 июля.

Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект Трампа. Он заявил, что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США.

«Последняя версия законопроекта Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический ущерб нашей стране!» — написал Маск в субботу.

Предложенные изменения он назвал «абсурдными», «разрушительными» и «полностью безумными».

«Он [законопроект] раздает подачки отраслям прошлого, в то же время нанося серьезный ущерб отраслям будущего», — написал Маск.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возник публичный спор со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».