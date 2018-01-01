Сенат США отказался поддержать Саудовскую Аравию в конфликте в Йемене Сегодня, 02:54 20 Цей матеріал також доступний українською Сенат США

Американский Сенат поддержал резолюцию, в которой говорится, что США не будут оказывать поддержку Саудовской Аравии в йеменском конфликте.

Решение было принято из-за убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает Голос Америки.

Резолюцию поддержали 56 человек, против высказался 41 сенатор.

Для того, чтобы резолюция получила статус закона, необходим ряд дополнительных процедур.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.