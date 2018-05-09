Сенат США опубликовал часть доклада о влиянии России на выборы в 2016 году

Целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США и дискредитация Хиллари Клинтон

Во вторник, 8 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного при участии Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности. В нем есть доказательства вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Так, авторы доклада указывают, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по влиянию на президентскую гонку в США в 2016 году. Целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной, проводилась с участием государственных СМИ (таких как RT и Sputnik) и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.

Связанные с российским правительством хакеры также осуществляли кибератаки на избиркомы. В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и предпринимали попытки взломов, в небольшом числе случаев успешные.

Авторы добавляют, что Россия занималась разведывательной деятельностью, чтобы повлиять в своих интересах на выборы. Эти действия начались не позднее начала 2016 года и были продолжены вплоть до дня голосования 8 ноября.

Как известно, полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, так как в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. Но выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичны выводам полной версии документа.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.