Сенат США одобрил кандидатуру Барра на пост генпрокурора Сегодня, 06:14 292 Цей матеріал також доступний українською EPA Кандидатуру Барра поддержали 55 сенаторов EPA

Сенат США проголосовал за выдвижение Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны.

Как сообщает The New York Times, за выдвижение Барра, кандидатуру которого предложил президент США Дональд Трамп, проголосовали 55 сенаторов, против - 44.

Как отмечает издание, единственным республиканцем, который проголосовал против выдвижения Барра, был сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Напомним, в начале ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера.

После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.