Сенат США одобрил кандидатуру Барра на пост генпрокурора
Сенат США проголосовал за выдвижение Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны.
Как сообщает The New York Times, за выдвижение Барра, кандидатуру которого предложил президент США Дональд Трамп, проголосовали 55 сенаторов, против - 44.
Как отмечает издание, единственным республиканцем, который проголосовал против выдвижения Барра, был сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Напомним, в начале ноября 2018 года президент США Дональд Трамп уволил с должности прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Витакера.
После этого Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на должность генерального прокурора.