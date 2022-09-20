В Сенате пройдут закрытые слушания по Украине на фоне успехов ВСУ

20 сентября, 04:14
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Сенаторы заслушают отчет по Украине (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Сенаторы заслушают отчет по Украине (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Сегодня в Сенате США пройдут закрытые слушания и обсуждения ситуации в Украине во время противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает CNN.

Слушания в Сенате пройдет на фоне успешных действий украинских защитников и защитниц и решении главы Белого дома Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи для ВСУ.

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По результатам закрытых слушаний в Сенате не публикуются официальные отчеты, однако сенаторы могут выступить с совместными комментариями.

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ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

19 сентября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что защитники Украины стабилизируют ситуацию в Харьковской области, а оккупанты «ощутимо паникуют».

https://www.youtube.com/watch?v=xoxN83Kug5s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Сенат США Война в Украине Война России против Украины

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