В Сенате пройдут закрытые слушания по Украине на фоне успехов ВСУ
Сенаторы заслушают отчет по Украине (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Сегодня в Сенате США пройдут закрытые слушания и обсуждения ситуации в Украине во время противостояния российской агрессии.
Об этом сообщает CNN.
Слушания в Сенате пройдет на фоне успешных действий украинских защитников и защитниц и решении главы Белого дома Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи для ВСУ.
По результатам закрытых слушаний в Сенате не публикуются официальные отчеты, однако сенаторы могут выступить с совместными комментариями.
ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.
19 сентября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что защитники Украины стабилизируют ситуацию в Харьковской области, а оккупанты «ощутимо паникуют».
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