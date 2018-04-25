Сенат США назначил генерала Накасоне на пост главы Агентства нацбезопасности

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на должность директора Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США, сообщает The Washington Post.
Как отмечается, Накасоне сменил действующего главу АНБ и Киберкомандования адмирала Майкла Роджерса, занимавшего эти посты с 2014 года. Роджерс объявил о намерении уйти весной в отставку в начале января.
Напомним, американский президент Дональд Трамп выдвинул Пола Накасоне на должность главы АНБ и Кибернетическим командованием США 14 февраля.
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