Сенат Флориды отменил запрет на продажу оружия спустя 15 минут после его принятия

Сенат Флориды принял двухлетний запрет на продажу винтовок модели AR-15, но спустя 15 минут пересмотрел свое решение.

Как передает издание The Hill, именно это оружие использовал устроивший стрельбу во флоридской школе Николас Круз, жертвами которой стали 17 человек.

Согласно сообщению, сенат штата в субботу, 3 февраля, провел заседание, во время которого поддержали поправку, подразумевавшую введение двухлетнего моратория на продажу AR-15.

Как уточняет местное издание Tampa Bay Times, голосование проводилось устно и не было записано. Председатель парламента постановил, что поправка прошла. Но спустя 15 минут парламентарии пересмотрели итоги голосования. Во второй раз за утверждение поправки проголосовали 17 человек, против – 21.

Как отмечается, в течение дня сенаторы рассматривали ряд мер, направленных на сокращение насилия с применением оружия, в том числе выделение средств на охрану психического здоровья, безопасность в школах и при обращении с огнестрельным оружием, а также повышение минимального возраста для покупки ружья с 18 до 21 года.

Окончательное заседание по обороту оружия перенесено на понедельник, 5 марта.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.

На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза. Он признался в содеянном.