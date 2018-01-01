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Сенат Чехии требует от Европейского совета занять четкую позицию по агрессии РФ в Керченском проливе

Сегодня, 09:53
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Сенат Чехии призвал освободить захваченных РФ украинских моряков

Сенат Чехии принял резолюцию с осуждением российской агрессии против ВМС Украины в Керченском проливе, назвав поведение Кремля грубым нарушением норм международного права.

Об этом сообщается в Twitter украинского посольства в Чешской Республике.

"Сенат Чехии осудил применение РФ силы в Керченском проливе, назвал блокирование РФ судоходства грубым нарушением норм международного права, и призвал к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и судов", - говорится в сообщении.

В связи с этим сенаторы потребовали от Европейского совета занять четкую позицию по этому вопросу, передает Іrozhlas.cz.

"Европейский совет должен занять четкую позицию относительно применения силы в Керченском проливе, ведь дестабилизация европейского соседства ставит под угрозу весь Европейский Союз", - отмечается в принятом документе.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги:   Керченский пролив Российская агрессия Чехия

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