Сенат Чехии призвал премьера пойти в отставку из-за скандала с поездкой сына в оккупированный Крым

Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрея Бабиша уйти в отставку.
Об этом сообщает Novinky.
"Сенат парламента Чешской Республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу Гнездо аиста", - сказано в резолюции.
Верхняя палата парламента приняла резолюцию после того как премьер-министр не смог предоставить ей надлежащую информацию о состоянии своего сына в оккупированном Россией Крыма.
Резолюцию поддержали сенаторы из Социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.
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Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.
Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.
В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым
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