15 ноября 2018, четверг

Сенат Чехии призвал премьера пойти в отставку из-за скандала с поездкой сына в оккупированный Крым

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Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрея Бабиша уйти в отставку.

Об этом сообщает Novinky.

"Сенат парламента Чешской Республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу Гнездо аиста", - сказано в резолюции.

Верхняя палата парламента приняла резолюцию после того как премьер-министр не смог предоставить ей надлежащую информацию о состоянии своего сына в оккупированном Россией Крыма.

Резолюцию поддержали сенаторы из Социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.

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Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

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