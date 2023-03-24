Семья генерала РФ Салюкова зарабатывает миллионы на военных праздниках — BBC 24 марта, 17:51 Олег Салюков (Фото:Минобороны РФ)

Семья главкома сухопутных войск РФ генерала Олега Салюкова, который также командует парадами 9 мая в Москве, зарабатывают десятки миллионов рублей на организации военных мероприятий, сообщает BBC.

Салюков также является заместителем командующего российской группировкой в Украине.

В расследовании говорится, что его сын Дмитрий и его жена Дина Салюковы обогащаются за счет коррупции — они получают миллионы рублей за организацию мероприятий для военных и чиновников, в том числе используя свои связи с Минобороны. «Мы с Министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки», — заявила Дина Салюкова.

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В 2013 году компания Дмитрия и Дины Монтажспецстрой выиграла тендер Минобороны РФ на строительство полигона в Нижегородской области. Затем компания Салюковых выиграла еще несколько подрядов, связанных с полигоном, который к 2014 году стоил более 4 млрд рублей.

В 2015 году генерал Салюков решил праздновать День сухопутных войск в подмосковном парке Патриот и провести там «масштабные мероприятия». Дина и Дмитрий Салюковы отвечали за организацию мероприятий. По словам Салюковой, празднование Дня сухопутных войск в парке Патриот она и ее муж организовывают последние четыре года.

«Я проводила в течение 10 месяцев несчетное количество патриотических мероприятий с участием Шойгу и Путина», — хвастается невестка генерала.

В 2019 году Дина Салюкова открыла центр военно-патриотического воспитания молодежи Авангард. Хотя по документам основателями значатся мэрия Москвы, правительство Московской области и Минобороны РФ. Центр получил по 2 млрд рублей от двух регионов и 28,5 га земли в парке Патриот.