Семьям погибших во время пожара в Кемерово выделят по миллиону рублей

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что семьи людей, погибших во время пожара в Кемерово, получат компенсацию один миллион рублей (примерно 480 тысяч гривен).

Об этом передает Интерфакс.

"Где есть погибшие - по миллиону рублей. Если двое, не дай бог, то два миллиона рублей",- заявил Тулеев.

Ранее сообщалось, что после пожара в ТЦ города Кемерово пропал без вести 41 ребенок.

Также источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.

Пожар в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово вспыхнул вечером 25 марта. В ночь на 26 марта МЧС опубликовало официальные данные о пожаре в Кемерово: 37 погибших, 84 раненных, 64 пропавших.