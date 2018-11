Повлиять на Путина. Опубликован полный текст письма родственников жертв катастрофы МН17 к Трампу

Отец одного из погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 Томас Шансман опубликовал в Twitter письмо к президенту США Дональду Трампу.

НВ приводит его перевод.

"Президенту Соединенных Штатов Америки. Уважаемый Дональд Трамп, получив новости о возможной встрече между вами и президентом России Владимиром Путиным, мы вынуждены написать вам. У нас около тридцати семей погибших в рейсе MH-I7, который в 2014 году был сбит над Украиной.

Недавно вы назвали убийство журналиста Джамаля Хашукджи "одним из худших прикрытий в истории всех прикрытий". Пока мы можем согласиться и с тем фактом, что длительное прикрытие для 298 убийств всех пассажиров и членов экипажа МН-17 находится в той же категории. Никто не принял на себя ответственность. Вместо этого было сделано несколько очевидных попыток скрыть то, что действительно произошло в этот ужасный летний день. Это попытки чиновников Российской Федерации, которые поддерживал президент Путин.

Хотя мы все еще не можем знать, в какой именно роли РФ была причастна к трагедии. Было размещено несколько версий – и все были опровергнуты. Мы все понимаем участие России, и есть доказательства, представленные Объединенной исследовательской группой. Мы понимаем, что это конфиденциальная информация, которая доступна для правительства, и которая также полностью подтверждает вышеуказанное.

На недавнее трагическое и жестокое убийство Хашукджи мир очень резко отреагировал, настаивая на правде и раскрытии всей информации относительно этого. Надеюсь, что вы согласны с тем, что 298 жизней пассажиров самолета являются не менее важными.

Президент Путин, похоже, упорно работает над восстановлением уважения к русскому народу и себе, чтобы войти в историю как великий государственный деятель. Если он действительно такой человек, он должен понимать, что скрытые истории, особенно очевидных фактов в серьезных преступлениях, таких как нападение на MH-17, работают против достижения этой цели.

Как семьям, нам нужно знать, что случилось с родными людьми. Помогите нам в наших законных поисках. У президента Путина есть ответы, которые мы имеем право слышать. Призовите его сказать правду и напомните, что никогда не поздно покаяться.

Рабочая группа Truth-finding MH-17"

