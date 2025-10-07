Не умел читать. На войне ликвидировали россиянина с задержкой развития, которого мобилизовали из колонии

На фронте 2 августа ликвидировали жителя Кемерово Семена Карманова, который с детства имел третью группу инвалидности и диагноз задержки интеллектуального развития. Об этом изданию Медиазона рассказала его сестра Анастасия.

В сообщении военкомата указано, что Карманов погиб от ранения в голову. Погребение состоялось в закрытом гробу. Детали обстоятельств его гибели родственникам пока неизвестны.

Семену Карманову было 27 лет. В 2023 году его мобилизовали прямо из колонии, где он отбывал наказание за кражу. Он должен был освободиться в апреле 2024 года, но осенью 2023-го подписал военный контракт.

Мать погибшего, Светлана, отмечала, что из-за своего диагноза сын не научился читать. Она предполагала, что Семена могли заставить подписать контракт, «воспользовавшись его доверчивостью».

«Он не мог его (документ) прочитать, и эти менты из зоны этим воспользовались! Инвалид — да и хрен с ним», — говорила Светлана.

Сестра Семена, Анастасия, сообщила, что брат жаловался на давление в колонии. По ее словам, он считал, что если откажется, ему придется отбывать больший срок в том же учреждении.