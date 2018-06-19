Семейное дело. Скандал вокруг разлучения мигрантов с детьми разделил США

В США разгорелся масштабный скандал вокруг жесткой практики разлучения семей нелегальных мигрантов, которую американские власти применяют в течение последнего года, а особенно активно – с апреля 2018-го.

С октября 2017 года как минимум 2,7 тыс. детей мигрантов были принудительно разлучены со своими родителями, задержанными за попытку нелегального пересечения границы США.

После того, как американские СМИ обнародовали эту статистику, в обществе поднялась новая волна критики, направленная против миграционной политики президента Дональда Трампа.

Против разделения семей уже выступили демократы, многие соратники Трампа по Республиканской партии, гуманитарные и правозащитные организации, ООН, и даже первая леди Меланья Трамп. На 30 июня в стране назначен масштабный общенациональный протест.

Сам Трамп, а вслед за ним и официальные лица отстаивают право американских властей на защиту границ страны, подчеркивая, что лишь применяют уже существующие законы.

НВ рассказывает, что привело к сложившейся ситуации и почему она получила такой резонанс.

Почему разделяют семьи

В начале апреля 2018 года генпрокурор США Джефф Сешнс обнародовал официальный меморандум, которым было объявлено о внедрении политики "нулевой толерантности" к нелегальному пересечению американских границ.

Этот шаг - очередное следствие резкого ужесточения миграционной политики Белого дома, с тех пор как его хозяином стал Дональд Трамп.

Сешнс отметил рост числа нелегальных попыток попасть на территорию США и подчеркнул, что Конгресс "не смог принять эффективное законодательство, которое отвечает национальным интересам".

"В результате на нашей юго-западной границе возник кризис, который требует активизации усилий по преследованию тех, кто решил незаконно пересечь границу", - подчеркнул американский генпрокурор в своем заявлении от 6 апреля, обязав прокуроров южных штатов сделать своим приоритетом уголовные дела по преследованию нелегальной миграции.

Генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" к нелегалам / Фото ЕРА

Прямым следствием введения "нулевой толерантности" стало ужесточение практики разделения семей нелегальных мигрантов, пойманных на границе. Поскольку задержанные родители подлежат криминальном разбирательству и уголовному наказанию, их детей стали все чаще отнимать принудительно и помещать в приюты временного содержания под опеку государства.

В июне американские СМИ обнародовали внутреннюю документацию министерства внутренней безопасности США, согласно которой лишь за недавние полтора месяца - с 18 апреля по 31 мая – своих родителей таким образом лишились 1995 детей, в том числе около 100 малышей в возрасте до 4 лет. Всего же с 1 октября 2017 года от родителей забрали по меньшей мере 2,7 тыс. детей.

С 18 апреля по 31 мая с родителями были разлучены 1995 детей, в том числе около 100 малышей в возрасте до четырех лет

Трамп настаивает, что теперь власти США лишь жестче следят за исполнением закона, принятого демократами, и именно они виновны в столь жестких нормах.

"Я ненавижу [практику] отлучения детей, - заявил президент США 15 июня. – Демократы должны изменить свой закон – это их закон".

Однако Трамп лукавит, отмечает The New York Times. Издание напоминает, что в Соединенных Штатах "не существует закона, который бы обязывал отлучать детей от их родителей, если те незаконно пересекают границу, и предыдущие администрации делали исключения для тех, кто путешествует с несовершеннолетними детьми, привлекая к ответственности иммигрантов за незаконный въезд".

"Политика "нулевой толерантности", созданная президентом в апреле и введенная в действие генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, не допускает таких исключений, говорят советники Трампа [анонимно]", - подчеркивает The New York Times.

Что происходит с детьми и родителями

О проблеме сейчас пишут все ведущие американские медиа, приводя ошеломляющие подробности процедуры. Так, федеральные защитники рассказывают журналистам, что пограничный патруль нередко обманывает семьи в момент их разделения.

Пограничники сообщили родителям, что детей уводят, чтобы те приняли душ. По прошествии нескольких часов матери осознали, что дети не вернутся

Washington Post рассказывает о случае, когда детей увели от родителей под предлогом "короткого допроса", а The Boston Globe сообщает об инциденте, когда пограничники сообщили родителям, что детей уводят, чтобы те приняли душ. "По прошествии нескольких часов матери осознали, что дети не вернутся", - пишет издание.

The New York Times цитирует демократа Прамилу Джайапал, члена Палаты представителей США, которая недавно посетила более 170 женщин-нелегалок, содержащихся под арестом. Некоторым из них пограничные службы сообщили о необходимости ненадолго оставить детей, чтобы сфотографироваться или встретиться с судьей. "Их вынуждали оставить детей в комнате, а когда они возвращались, детей уже не было, и ни одной из них не удалось попрощаться", - рассказывает Джайапал.

Кроме того, американские СМИ распространили аудиозапись с одного из пограничных пунктов, первоначально полученную журналистской расследовательской организацией ProPublica, на которой зафиксированы голоса детей, зовущих своих родителей, и их общение с представителями американских госслужб.

Резонансная аудиозапись детских голосов с одного из пограничных пунктов:

Общественное возмущение вызвала и видеозапись с одного из пограничных пунктов в Техасе, где семьи нелегалов, включая маленьких детей, ожидают своей участи в огороженных "клетках".

Как поясняет американское издание Vox, согласно законодательству США, задержанных на границе нелегальных мигрантов, которые подлежат уголовному преследованию, направляют в федеральную тюрьму, чтобы через несколько недель они предстали перед федеральным судьей и услышали приговор.

Поскольку пребывание детей с родителями в таких тюрьмах невозможно, отделенные от своих семей несовершеннолетние получают официальный статус "несопровождаемых иностранных детей". По закону их должны направить в места временного содержания Управления по переселению беженцев. Это ведомство, в свою очередь, в течение 72 часов должно выявить и найти ближайшего родственника либо друга семьи, живущего в США, которому может быть передан ребенок.

Из-за огромного числа разделенных семей сейчас все ресурсы Управления по переселению беженцев переполнены

Однако, как подчеркивает Vox и другие СМИ, это лишь теоретические правила. Из-за огромного числа разделенных семей сейчас все ресурсы Управления по переселению беженцев переполнены, сроки передачи их родственникам не соблюдаются, и власти США планируют в ближайшее время открыть новые центры содержания таких детей мигрантов. По данным The New York Times, правительство зарезервировало на ближайшее время еще около 1,2 тыс. мест для детей нелегалов - том числе на военных базах.

Позиция властей США

После того, как проблема получила широкое освещение в СМИ, многие официальные ведомства и официальные лица в США были вынуждены прокомментировать скандальную практику.

18 июня президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его страна не будет "лагерем для мигрантов", и обвинил представителей Демократической партии в нежелании сотрудничать с Белым домом в разработке иммиграционного законодательства.

Трамп заявил, что его страна не будет лагерем для мигрантов / Фото ЕРА

В Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за противоречивую практику разлучения семей. "Министр внутренней безопасности [Кирстен Нильсен] не будет извиняться за соблюдение законов, в результате которых дети были разлучены с родителями", - отметили в ведомстве.

Сама министр Кирстен Нильсен, отставки которой уже требуют демократы, на специальном брифинге заявила, что Америка всегда была страной, обладающей "состраданием и сердцем", однако настояла на праве США соблюдать свое законодательство. В ответ на прямой вопрос журналистов о том, слышала ли она аудиозапись плачущих детей в пограничном пункте, Нильсен заявила, что нет – однако заверила, что все дети содержатся в надлежащих условиях.

В защиту действий американских властей выступил и генпрокурор США Джефф Сешнс. 14 июня он заявил, что наличие ребенка не должно вести к уходу от наказания. "Если вы пересекаете границу нелегально, вас арестуют", - подчеркнул Сешнс. В знак своей правоты Генпрокурор также сослался на Библию.

Наша политика, которая может привести к кратковременному разделению семей, не является необычной или необоснованной

"Я процитирую вам апостола Павла и его ясное и мудрое руководство из 13-й главы послания к римлянам – подчиняться законам правительства, потому что бог наделил его властью для своих целей, - заявил Джефф Сешнс. - Наша политика, которая может привести к кратковременному разделению семей, не является необычной или необоснованной".

В то же время американские СМИ отмечают, что пока ни одно из ответственных ведомств не предоставило четких разъяснений относительно того, какой возрастной порог или иные критерии существуют для того, чтобы разлучить ребенка и его родителей-нелегалов.

Общественная критика

Одновременно с попытками властей США оправдать свои действия, в американском обществе, как и во всем мире, поднялся целый хор голосов против практики разлучения семей нелегальных мигрантов.

"Бессовестной" назвал ее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, призвав власти США прекратить разделять семьи нелегальных иммигрантов. Он также напомнил, что США единственные в ООН не ратифицировали Конвенцию по правам детей.

Как общественность, так и политики в США критикуют практику разделения семей / Фото ЕРА

Против воплощения жестких норм высказались сразу две первые леди США. Так, Меланья Трамп, которая редко озвучивает собственные заявления, через своего представителя подчеркнула, что ей "невыносимо видеть детей, разлученных со своими семьями, и она надеется, что обе стороны [партии в США] смогут, наконец, собраться вместе, чтобы добиться успешной иммиграционной реформы".

А супруга президента США Джорджа Буша-младшего Лора Буш отметила в своей колонке для The Washington Post: "Я живу в приграничном штате и хорошо понимаю, что наши границы нужно охранять. Но политика "нулевой толерантности" жестока, она разбивает мне сердце".

Раскритиковал такую политику и республиканец Пол Райан, спикер Палаты представителей США. "Прекратить разделять семьи" призвал также губернатор-республиканец штата Огайо Джон Кейсик.

На 30 июня в США намечена крупная акция протеста против разделения семей нелегалов и миграционной политики Белого дома – ее инициируют политики-демократы вместе с рядом общественных и гуманитарных организаций.