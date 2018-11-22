Семь рекордов. The Guardian обнародовала масштабное исследование о подъеме популистов в Европе

Британская газета The Guardian обнародовала результаты масштабного исследования о росте поддержки популистских движений в Европе, проведенного совместно с 36 ведущими мировыми специалистами в области политических наук.
Аналитический отчет охватывает 31 европейскую страну – 28 государств-членов Евросоюза, а также Швейцарию, Норвегию и Исландию. Исследователи изучили результаты всех парламентских выборов в этих странах за два десятилетия (с 1998 года) и проследили за результатами партий популистского толка (определить их помогли ученые-эксперты).
Как оказалось, за это время поддержка политиков-популистов среди избирателей выросла втрое – сегодня за них отдают голоса 25% современных европейцев.
Итоги исследования были обнародованы за полгода до выборов в Европейский парламент, по результатам которого "крайне правые популисты могут получить рекордное количество мест в 751-местном парламенте", подчеркивает The Guardian.
НВ рассказывает о семи наиболее интересных выводах, к которым пришли авторы исследования.
1. Каждый четвертый избиратель в современной Европе голосует за популистов
За последние два десятилетия популистские партии – как правого, так и левого толка – более чем втрое нарастили свой уровень поддержки среди европейских избирателей, показало исследование The Guardian.
Если по состоянию на 1998 год на подобные политические силы приходилось всего лишь около 7% голосов – совокупно в 31 стране Европы по итогам парламентских выборов, - то к 2018-м за них проголосовали уже более 25% европейцев. То есть каждый четвертый голос в этих трех десятках стран (на последних выборах в национальные парламенты) был отдан за популистов.
Каждый четвертый голос стран Европы на последних выборах в национальные парламенты был отдан за популистов
И хотя последовательный подъем популистских сил продолжается все эти 20 лет, наиболее резко их поддержка выросла после экономического кризиса 2008 года и обострения ситуации с беженцами в последние годы.
"Выступающая против мер жесткой экономии Сириза получила вначале 27%, а затем 36% на двух подряд выборах в Греции; UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства) привела Британия к голосованию за выход из ЕС, а [лидер французских национал-популистов] Марин Ле Пен стала вторым членом семейной династии, кому удалось выйти во второй тур президентских во Франции – она получила 33%", - пишет The Guardian.
2. Треть населения ЕС живет в странах, где популисты входят в состав правительства
Двадцать лет назад лишь 12,5 млн европейцев жили в странах, где в кабинет министров входил хотя бы один представитель популистского движения. Однако с 1998 года эта цифра выросла более чем в 13 раз – до 170,2 млн человек.
Это около трети населения Евросоюза, которое на сегодняшний день составляет порядка 512 млн человек. Все они живут в государствах, где правительство включает в себя выходцев из политических сил популистского толка.
3. Наибольшего успеха популисты добились в Центральной и Восточной Европе
Общеевропейский рост поддержки популистов получил наиболее наглядное воплощение в государствах Центральной и Восточной Европы. Как напоминает The Guardian, во всех странах так называемой Вышеградской четверки – т.е. в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии – у власти сегодня находятся правительства, сформированные популистскими партиями.
Наиболее яркие из них – партия Фидес венгерского премьера Виктора Орбана, чья набравшая 63% голосов на выборах в нынешнем году, партия Право и Справедливость экс-премьера Польши Ярослава Качиньского (в 2015-м выиграла выборы с 37,6% поддержки).
4. В Европе совпали три фактора подъема популизма
Одной из целей масштабного исследования The Guardian была попытка выяснить, чем обусловлен столь заметный рост популярности ультраправых и крайне левых партий, предлагающих простые рецепты решения проблем избирателям.
Схожее мнение многих исследователей, участвовавших в анализе данных за последние двадцать лет, выразил профессор Кас Мудде, специалист в области международных отношений из Университета Джорджии (США). Он называет три главных причины такой тенденции.
"Большая рецессия, породившая несколько сильных левых популистских партий на юге [Европы]; так называемый кризис беженцев, ставший катализатором для правых популистов; и, наконец, превращение не популистских партий в популистские – особенно стоит отметить Фидес в Венгрии и Правио и Справедливость в Польше", - перечисляет Мудде.
5. Популисты побеждают даже вопреки экономическим успехам стран
На примере Чехии The Guardian указывает на то, что продолжительный рост популистских настроений в европейском обществе не всегда связан с тяжелыми кризисами, такими как экономический коллапс 2008 года либо миграционный кризис последних трех лет.
Безработица на чешском рынке труда составляет всего лишь 2,3% - это самый низкий показатель в ЕС
Безработица на чешском рынке труда составляет всего лишь 2,3% - это самый низкий показатель в ЕС. В прошлом году экономика Чехии выросла на 4,3%, что значительно выше средний показателей в Евросоюзе. Кроме того, страну практически не затронула волна беженцев 2015 года. Однако на прошлогодних выборах популистские партии получили в Чехии более 40%, что в десять раз больше, чем в 1998 году.
"Чешская Республика демонстрирует, что факторы роста популизма гораздо более сложны и бесконечно более разнообразны, чем кажется на первый взгляд, и что решение избирателя отдать свой голос в пользу популистской партии может быть в равной мере как отражением психологического состояния, так и обстоятельств или [национальной] идентичности", - указывают авторы исследования.
6. Наиболее ощутимо популизм ударил по ядру демократических партий Европы
Несмотря на то, что подъем популистских движений лишил поддержки и правоцентристские, и левоцентристские партии, больше всего голосов потеряли "традиционные социал-демократические партии Европы", указывает The Guardian.
"Это тенденция, которую будет сложно повернуть вспять: некогда могущественная Социал-демократическая партия Германии влачит жалкое существование с 14% поддержки, согласно опросам; Социалистическая партия Франции набрала лишь 7,4% на прошлогодних парламентских выборах, а нидерландские лейбористы - Партия труда - в прошлом году получила всего 5,7 %", - напоминает британское издание.
7. Европа – часть рекордного мирового тренда
Европа – далеко не единственный регион мира, где популисты взбираются все выше в политической иерархии.
The Guardian напоминает, что сегодня популистские силы имеют представительство в исполнительной власти в пяти из семи крупнейших демократий мира – речь идет об Индии, США, Бразилии, Мексике и Филиппинах.
Таким образом, по подсчетам издания, политики-популисты сегодня присутствуют в правительствах стран, чье население в совокупности достигает почти 2 млрд человек (с учетом Европы).
"Не так давно популизм был феноменом политической периферии, - говорит Маттиус Рудейн, политолог и социолог из Амстердамского университета, возглавил исследовательский проект The Guardian. - Сегодня он становится все более популярным: некоторые из наиболее значимых из недавних политических событий, таких как референдум по Brexit или выборы избрание Дональда Трампа [президентом США], невозможно рассматривать, не принимая во внимание рост популизма".
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