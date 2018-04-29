Многоженство, членовредительство и борьба за власть. Какими бывают религиозные расколы

Несколько недель назад президент Украины официально обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании единой Украинской поместной автокефальной церкви.

Эту идею поддерживают все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и все архиепископы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Обе эти православные церкви не считаются каноническими, в отличие от Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая выступает против.

Пока православные украинцы ожидают решения патриарха, НВ рассказывает о том, какими еще бывают религиозные расколы - в Украине, России и остальном мире.

Украинская греко-католическая церковь: раскол при попытке объединить

Украинская греко-католическая церковь появилась в результате Берестейского собора 1596 года, когда киевский митрополит Михаил Рогоза, пять епископов и три архимандрита подписали Берестейскую унию, признав церковную власть папы Римского и католические догматы, но сохранив православную литургию и обряды.

Нынешний глава УГКЦ Святослав Шевчук / Фото: ugcc.ua

Поводом к этому решению стала идея объединения православных и католиков после церковного раскола 1054 года, однако настоящие причины подписания этого договора были политическими. С одной стороны, Ватикан стремился расширить свое влияние на восточнославянские народы, с другой - высшие чины украинского духовенства и светские феодалы хотели получить одинаковый политический статус с польскими магнатами в рамках польско-литовского государства Речь Посполитая. Кроме того, высшее духовенство считало, что это позволит решить проблему полонизации и перехода в католичество православных.

После подписания унии многие представители православного духовенства и светских властей выступили против. Причем православные, которые не вступили в унию, оказались вне закона на территории Речи Посполитой.

В 1620 году при содействии гетьмана Петра Сагайдчного иерусалимский патриарх Феофан возобновил высшую иерархию православной Киевской митрополии - митрополитом стал Иов Борецкий. После этого православная церковь в Украине стала существовать паралельно с греко-католической - вместо объединения образовался еще один раскол.

В 1630-х годах правительство Речи Посполитой вернуло легальный статус православной церкви в связи с массовым сопротивлением унии. А в результате восстания Богдана Хмельницкого 1648-1676 годов греко-католическая церковь была ликвидирована на Левобережной Украине.

Но на западе Украины греко-католическая церковь до сих пор сохраняет свое влияние в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, несмотря на неоднократные попытки ликвидации сначала Российской империей, а потом Советским Союзом. Согласно исследованию Центра Разумкова, проведенного в мае 2017 года, 7,8% украинцев считают себя греко-католиками.

Старообрядчество: раскол при попытке обновить

В 1650-1660-х годах московский патриарх Никон и российский царь Алексей Михайлович решили провести церковную реформу, сблизив русское православие с греческой церковью.

Эта инициатива встретила неприятие многих священников и верующих и привела к церковному расколу. В 1656 году на поместном соборе Русской церкви все крестящиеся двумя перстами (вместо трех по новым правилам) были объявлены еретиками, отлучены от Троицы и преданы проклятию. В 1667 году состоялся Большой Московский собор. Собор одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Сторонники старых обрядов вновь были объявлены еретиками и государство начало их преследовать - старообрядцев изгоняли, казнили, пытали и бросали в тюрьмы.

В 1716 году Петр I позволил им существовать полулегально, обязав платить "за оный раскол всякие платежи вдвое", но преследования до конца прекращены не были.

Несмотря на них, старообрядчество искоренить не удалось. С начала XX века официальные светские и церковные власти России пытались интегрировать старообрядцев. 17 апреля 1905 года Николай II издал указ, который отменял законодательные ограничения в отношении староверов.

В 1971 году РПЦ МП решила "упразднить" объявление староверов еретиками в 1656 году и в 1667 году, но те так и не объединились со сторонниками реформы и до сих пор считают только себя православными христианами в полной мере, а РПЦ МП - инославной церковью.

Два главных направления старообрядчества - поповство и беспоповство. В последнем нет священников, так как его приверженцы не признают священников, поставленных в свои должности по новым, реформированным, книгам. Беспоповцы проводят свои богослужения без священников.

Немало старообрядческих общин существует в России и за ее пределами до сих пор.

Хлысты: старейшая русская секта, использовавшая православие для конспирации

Внецерковное религиозное течение хлыстов или христоверов возникло в середине XVII века среди православных крестьян России. Сами себя хлысты называли "божьими людьми", их происхождение связывают со старообрядчеством, древней христианской традицией исихазма (постоянного повторения Исусовой молитвы, которая должна изменить сознание человека, который его практикует), манихейством и другими мистическими религиозными течениями.

Корабельное радение хлыстов / Иллюстрация из книги Владимира Даля Исследование о скопче­ской ереси, 1844 год, Wikimedia Commons

У хлыстов существует предание, что в 1645 году в Стародубской волости Муромского уезда Владимирской губернии, в Егорьевском приходе, на горе Городина, сошел на землю сам Господь Саваоф и вселился в плоть бежавшего с военной службы крестьянина Данилы Филипповича. Данила Филиппович впоследствии оставил своим ученикам 12 новых заповедей и отрицал пользу существующих священных книг.

Преемников Данилы Филипповича называли христами, так же, как и лидеров отдельных хлыстовских общин - "кораблей" (в хлыстовских общинах были и женщины-лидеры, их называли "богородицами"). Приверженцы хлыстовщины считали свои "корабли" "внутренней" тайной церковью, а официальную РПЦ - внешней церковью. Официальную церковную обрядность хлысты не признавали, но посещали церковные службы ради конспирации.

Отдельные общины-"корабли" хлыстов были независимы друг от друга. Богослужения хлыстов (радения) проходили ночью, во время них хлысты доводили себя до экстатического состояния с помощью кружения, исполнения духовных песен и самобичевания.

Семья хлыстов в деревне Селиванихе. Начало XX века / University of Alberta Libraries

Изначально хлысты придерживались строгого поста и полового воздержания, в том числе они не принимали институт брака. "Не женитесь, а кто женат, живи с женою как с сестрой. Неженимые не женитесь, женимые разженитесь", - гласит одна из заповедей Данилы Филипповича. Отделившиеся в последствии от хлыстов общины Старый Израиль и Новый Израиль принимали институт брака.

Из-за того, что хлыстовские радения проходили тайно, существует множество слухов о том, что они практиковали каннибализм, убийство младенцев и групповой секс.

Так же, как и староверов, хлыстов преследовали за ересь, при этом в хлыстовство в XVIII веке в России обращались не только крестьяне, но и целые монастыри, как мужские, так и женские, а также русская аристократия и высшие чины духовенства.

В 50-60-х годах XX века из-за преследований последние хлыстовские общины прекратили свое существование.

Скопцы: экстремальное ответвление секты хлыстов

Вероятно, самой экстремальной русской сектой стала секта скопцов. Сами ее представители называли себя "агнцами божьими" или "белыми голубями".

Основателем секты скопцов считается беглый крепостной Кондратий Селиванов, который до этого был членом секты хлыстов, но разочаровался в ней.

Свое учение скопцы основывали на следующей строке Евангелия от Матфея: "Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит". Они создали свою мифологию, в частности, считали, что все апостолы прошли через кастрацию.

Оскопление (полное удаление половых органов), которое они называли "убеление", скопцы считали лучшим способом спасения души. Существовало несколько вариантов этой операции.

Оскопление (полное удаление половых органов), которое они называли "убеление", скопцы считали лучшим способом спасения души

Удаление только яичек они называли "первой печатью", "первое убеление", "сесть на первого коня", "первая чистота".

Однако, поскольку кастрация не обязательно лишала подвергшихся ее мужчин полового влечения, некоторые из них решались на полное удаление половых органов, которое называли "второй печатью", "царской печатью", "вторым убелением", "сесть на белого коня". Иногда обе операции проводились одновременно, иногда по отдельности.

Кроме того, существовала "третья печать" - удаление сосков и "четвертая печать" - вырезание на боку треугольника.

"Убелению" подвергали и женщин - им удаляли половые губы, а иногда также клитор и груди. При этом бывали случаи, когда покинувшая секту скопцов женщина впоследствии выходила замуж и рожала детей.

Свои общины скопцы, как и хлысты, называли "кораблями", а их лидеров - "кормчими" (этот же термин употребляли и хлысты) и "богородицами".

Существовало несколько способов привлечь новых членов в секту скопцов, например, оскопление малолетних родственников, выкуп крепостных крестьян при условии оскопления, соблазнение деньгами, пропаганда.

Скопцы могли посещать православную церковь, но высмеивали православные обряды и таинства, а также брак и деторождение.

И, разумеется, в России их считали еретиками и преследовали. Однако отдельные небольшие общины, некоторые из которых не проводили хирургическое оскопление и считали себя "духовными скопцами", сохранились по крайней мере до второй половины XX века.

Англиканство: религиозный раскол из-за отказа королю в разводе

В 1529 году папа Римский Климент VII отказался признать незаконным брак английского короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской, чтобы король смог заключить новый брак с Анной Болейн.

Из-за этого король решил разорвать связь с папством, и в 1532 году английский парламент принял решение, запрещавшее обращаться к папе в церковных делах. В тот же год король назначил архиепископом Кентерберийским Томаса Кранмера, который в мае 1533 года признал брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской незаконным. В ответ 11 июля 1533 года папа отлучил короля от церкви.

Из-за того, что папа Римский отказался признать его брак недействительным, Генрих VIII порвал с папством и объявил себя главой церкви, на картине Генрих VIII в 1531 году / royalcollection.org.uk

Генрих VIII женился на Анне Болейн за несколько месяцев до этого - в январе того же года. Но этот брак тоже не был счастливым - уже в мае 1536 года король приказал казнить Анну Болейн за якобы супружескую измену и попытку покушения на свою жизнь.

В дальнейшем у Генриха VIII было еще четыре жены, и он колебался в своих симпатиях между протестантизмом и католицизмом, но при этом объявил себя главой национальной церкви. Сейчас некоторые считают англиканство "срединным путем" между протестантизмом и католицизмом, некоторые - своеобразной формой протестантизма, но сама церковь официально называет себя католической.

Окончательно Англиканство оформилось во время правления Елизаветы I - дочери Генриха VIII и Анны Болейн - тогда была составлена окончательная редакция англиканского символа веры (так называемые 39 статей). В них признавались и протестантские догматы об оправдании верой, о Священном писании как единственном источнике веры, и католический догмат о единоспасающей силе церкви (с некоторыми оговорками). При этом церковь стала национальной, богослужение велось на английском языке, а духовенство подчинялось ему как часть государственного аппарата абсолютистской монархии.

Ахмадийя - "улучшенный" ислам, который ненавидят мусульмане-консерваторы

В конце XIX века в тогда еще британской Индии широкую популярность приобрел проповедник Мирза Гулам Ахмад, который заявил, что должен удалить ошибки, от которых страдают отношения между Богом и Его творением, уничтожить религиозные конфликты, защитить ислам и его распространение по всему миру мирными средствами посредством возрождения забытых исламских ценностей, прощения, сострадания для всего человечества, и установления мира во всем мире.

Ахмадийцы также считают, что Мирза Гулам Ахмад отменил джихад в военной форме, поскольку он стал неприменим в нынешнюю эпоху.

Основатель ахмадийского направления в исламе Мирза Гулам Ахмад, примерно 1897 год / Фото: Makhzan-e-Tasaweer / wikipedia.org

Мусульмане-ахмади придерживаются всех убеждений ислама в целом и практикуют его суннитское направление, но верят также, что Мирза Гулам Ахмад является Обетованным Мессией и Имамом Махди, о котором пророчествовал исламский пророк Мухаммад.

По данным самих ахмадийцев, в мире их всего от 10 до 20 млн.

К ахмадийцам резко негативно относятся мусульмане-консерваторы. Так, в Бангладеш, Индонезии, Пакистане, на Палестинских территориях и в Саудовской Аравии ахмадийцы подвергаются преследованиям. В частности, им запрещают называть себя мусульманами.

А в 2017 году, когда в Пакистане по просьбам ахмадийцев попытались изменить текст присяги для государственных чиновников, это обернулось масштабными протестами, во время которых как минимум семь человек были убиты и несколько сотен попали в больницы с ранениями. Кроме того, поддержавший изменение присяги министр юстиции вынужден был уйти в отставку.

Мормоны, мормоны-фундаменталисты и многоженство

Мормонизм или Церковь Иисуса Христа Святых последних дней основал в начале XIX века Джозеф Смит, который якобы перевел летопись коренных американских народов под названием Книга Мормона. Ее мормоны считают священной, как и Библию.

Последователи этой церкви уверены, что они являются восстановленной раннехристианской церковью времен Исуса Христа, которая исчезла вскоре после смерти апостолов.

Мормоны верят, что Джозеф Смит был современным пророком, которого посещал Бог-отец и Исус Христос.

Джозеф Смит - основатель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, портрет ориентировочно 1842 года

Многоженство практиковал основатель Церкви Джозеф Смит, но не призывал к этому своих последователей публично. В 1852 году уже при его преемнике Бригаме Янге о практике многоженства публично объявили.

После этого около 60 лет мормоны и власти Соединенных Штатов конфликтовали по этому вопросу.

В итоге в 1890 году новый глава мормонской церкви Уилфорд Вудрафф выпустил Манифест, который официально прекратил практику полигамии, но не расторгал полигамные браки. После этого отношения мормонской общины и США улучшились, и в 1896 году населенная мормонами Юта стала одним из штатов. Второй манифест против полигамных браков издал еще один глава мормонов Джозеф Ф. Смит в 1904 году. Согласно этому манифесту те, кто продолжал практиковать полигамию, должны быть отлучены от церкви.

После второго манифеста несколько мормонских общин решили не отказываться от многоженства и откололись от остальных мормонов, основав Фундаменталистскую Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Сейчас мормонов-фундаменталистов от шести до 10 тысяч.

Из-за практики полигамии и браков с несовершеннолетними, у мормонов-фундаменталистов периодически возникают проблемы с законом - кроме многоженства их обвиняют также в изнасилованиях. В частности, один из лидеров мормонов-фундаменталистов Уоррен Джефф в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование девочек в возрасте 12 и 14 лет.

Интервью с одной из бывших жен Уоррена Джеффа

По данным СМИ, всего у него было 78 жен.