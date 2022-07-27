«Я не верил, что мы долетим». Боец Азова об участии в уникальной операции доставки подкрепления в Мариуполь и боях — интервью 27 июля, 20:44 Эксклюзив НВ Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Никита Жердяев, боец полка Азов и участник уникальной операции по доставке подкрепления и эвакуации раненых из Мариуполя рассказал Радио НВ о боях в городе и защитниках Азовстали.

Ранее The New York Times опубликовало большой репортаж, посвященный осаде Азовстали в Мариуполе, героям-защитникам, а также гражданским жителям, вынужденным скрываться на территории завода.

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— Я знаю, что вы попали в Азовсталь на вертолете, мы помним эти героические, фантастические действительно миссии, которые осуществляли наши военные для того, чтобы доставить для людей на Азовстали все, что было необходимо, и чтобы эвакуировать раненых. Почему вы решили, что должны туда полететь и что вы там увидели, когда прилетели?

— У нас была ситуация, я действующий боец полка был и есть, но само вторжение я встретил на Светлодарской дуге, у нас была группа из восьми человек, из Азова, мы были там по боевому распоряжению. Нас в марте должна была менять такая же группа из восьми человек. 24 февраля, когда началось вторжение, мы взаимодействовали с Вооруженными силами Украины, собрали вещи, уже собирались ехать в Мариуполь. Но наше командование полка из Мариуполя дало задачу взаимодействовать дальше с ВСУ, там куча оборудования, говорят, никуда не едьте, работайте как работали. Мы за вами потом пришлем грузовой автомобиль, чтобы погрузить все оборудование, все нормально. И мы там находились, на Светлодарской дуге, Мариуполь быстро замкнули в кольцо. По сути возможности уже и не было потом попасть. Мы так досидели где-то до 22 марта, если не ошибаюсь. Мы просто ждали прорыва противника на своем направлении, но так получилось, что противник на нашем направлении не наступал, он обходил с фланга, пытался прорваться через Попасную, отрезать Бахмут и т. д.

Нас тревожили только артиллерийские обстрелы и больше ничего. Позже, когда мы общались с парнями из Мариуполя, понимали, что ситуация в Мариуполе все тяжелее и тяжелее, начались ожесточенные бои. Мы запросили у нашего командования разрешение на то, чтобы мы оставили наш пост и отправились в какое-нибудь наше подразделение, которое сформировали на тот момент уже ветераны полка. В общем хотели не сидеть дальше там, а поехать именно воевать, чтобы что-то большее сделать где-либо, а не сидеть под артобстрелами, когда наши друзья в Мариуполе в осаде держат оборону. Наше командование дало добро.

— Эти миссии, которые осуществлялись, кажется, их было семь, они считались самоубийственными, потому что целью было попасть в Азовсталь в то время, когда город полностью окружен, сама Азовсталь окружена. Когда там множество военных. Верили ли вы в эту миссию? Можете ли вы рассказать, как попали в вертолет, который полетел в Азовсталь?

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