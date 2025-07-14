Помощника Нетаньяху обвинили в утечке сверхсекретной информации о войне в секторе Газа

Помощнику премьер-министра Израиля Йонатану Уриху предъявили обвинения в связи с возможной утечкой «сверхсекретной военной информации» относительно войны в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Урих отрицает любые правонарушения в этом деле, которое правоохранители начали расследовать в конце 2024 года. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал расследование против Уриха и других помощников «политически мотивированными».

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что Урих и еще один помощник Нетаньяху получили секретную информацию от израильских военных и передали ее немецкой газете Bild.

По ее словам, целью мужчин было сформировать общественное мнение о премьере Израиля, а также повлиять на дискурс об убийстве шести израильских заложников в Газе в конце августа прошлого года.

Четверо из шести убитых заложников были в списке из более чем 30 пленных, которых ХАМАС должен был освободить в случае достижения перемирия. Гибель заложников спровоцировала массовые протесты в Израиле, а Нетаньяху обвинили в срыве переговоров о прекращении огня.

Статья Bild была опубликована через несколько дней после того, как тела заложников нашли в туннеле ХАМАС на юге Газы. В ней была описана переговорная стратегия ХАМАС о прекращении огня. Статья повторяла версию Нетаньяху о том, что именно боевики террористической группировки сорвали договоренности о перемирии.

Впоследствии в Bild заявили, что не комментируют свои источники и что статья «основывается на достоверных документах».

Ранее Reuters написало, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа задерживаются из-за того, что Израиль не соглашается относительно зоны отвода войск с палестинской территории.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Иерусалим достиг договоренности с США по плану действий в секторе Газа.

Речь идет о возвращении захваченных заложников — как живых, так и погибших — в обмен на временное прекращение огня с террористической группировкой ХАМАС на 60 дней.

