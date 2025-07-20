Израиль впервые хочет начать масштабные наземные операции в центральной Газе

ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа . Ранее израильская армия не применяла здесь сухопутное наступление.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Военные приказали эвакуировать гражданских из юго-западной части города Газа, готовясь к расширению боевых действий.

«Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала», — заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи.

Решение начать наступление в Дейр-эль-Бала принято на фоне затянувшихся переговоров о прекращении огня в Катаре. Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании ответа на предложения.

Читайте также: МУС отклонил запрос Израиля об отмене ордера на арест Нетаньяху

В то же время в Тель-Авиве тысячи протестующих требуют освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

Дейр-эль-Бала долго находился под контролем боевиков, которые, по оценкам израильских военных, держат там пленных.

Несмотря на это, армия избегает наземных операций в этой зоне, опасаясь за жизнь заложников.

В то же время израильские ВВС продолжают наносить авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

За последние дни было уничтожено более 2,7 км подземных тоннелей, которые боевики использовали для передвижения и атак.

По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в результате последних боев погибло около 100 палестинцев, более 500 получили ранения.

Израильская сторона отмечает попытки минимизировать гражданские жертвы, обвиняя ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Конфликт продолжается с октября 2023 года. За это время общие потери среди гражданских и военных обеих сторон превысили десятки тысяч.