Секс за еду и учебники. Сотрудников десятков гуманитарных миссий уличили в домогательствах к беженцам

Десятки гуманитарных организаций были годами вовлечены в масштабный секс-скандал: их сотрудников уличили в домогательствах к местным девушкам и случаях обмена гуманитарной помощи – включая еду и медикаменты – на принудительные секс-услуги. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой внутренний доклад ООН, который никогда ранее не предавался гласности.

Речь идет о более чем 40 организациях, сотрудники которых принуждали к сексу детей и подростков в странах третьего мира, используя их нуждающееся положение.

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Масштаб проблемы

The Times обнародовала детали 84-страничного доклада Агентства ООН по делам беженцев, который был составлен по итогам расследования, инициированного самим агентством. Его сотрудники совместно с организацией Save the Children опросили около 1,5 тыс. человек в бедствующих странах, в частности африканских Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, чтобы понять масштабы сексуальной эксплуатации детей в местных лагерях беженцев со стороны представителей гуманитарных фондов помощи.

В итоге под подозрением оказались более 60 сотрудников десятков гуманитарных организаций – от небольших локальных до крупных международных, среди которых Агентство ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, Save the Children и Merlin (Medical Emergency Relief International). В документе также упоминаются Врачи без границ, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный комитет спасения и другие.

В скандал оказались вовлечены сотрудники более чем 40 организаций / Фото ЕРА

"Идентификация стольких организаций могла бы оказаться слишком разрушительной для сектора, который зависит от государственных дотаций", - называет The Times возможную причину того, почему расследование так и не было опубликовано целиком.

И хотя сам доклад датирован 2002 годом, практика сексуальной эксплуатации подростков с тех пор никуда не исчезла, подчеркивает The Times. Газета обратилась с запросами к самым влиятельным организациям, упомянутым в докладе, с просьбой рассказать о борьбе с подобными случаями в последние годы.

В своих ответах отдельные гуманитарные фонды признали неугасающую актуальность проблемы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних своими сотрудниками. Так организация Save the Children, заявила о более тщательном расследовании таких эпизодов из года в год, что отразилось на статистике: если в 2013 году был зафиксирован 31 случай, то с 2017 года их было обнаружено уже 577.

В то же время, как сообщает The Times, по итогам доклада 2002 года были уволены менее 10 человек и ни одного из них не привлекли к ответственности. Хотя отдельные факты из этого расследования еще тогда попали в прессу и вызвали серию дискуссий в ООН.

Килограмм крупы за секс

Подробности расследований, включающие рассказы местных жителей от первого лица, обескураживают. Как выяснилось, во многих регионах мира практика обмена гуманитарной помощи на сексуальные услуги стала общепринятой и воспринималась местным населением как данность.

Сотрудники гуманитарных миссий нередко требовали секса от молодых девушек в обмен на продукты питания и другие базовые вещи: одежду и обувь, мыло, материалы для строительства убежищ, учебники и карандаши, а также доступ к образовательным программам и временным рабочим местам.

Если вы видите молодую девушку, несущую тент [для палатки] на голове, то не сомневайтесь, как она его достала

Так, женщины в гвинейском лагере беженцев рассказали: "Здесь никто не может получить кукурузно-соевую смесь [основной продукт питания] без предварительного секса. Они [сотрудники гуманитарных фондов] так и говорят: кило за секс".

Многие родители признали, что сексуальная эксплуатация дочерей-подростков стала для них единственным способом свести концы с концами в лагерях беженцев. "Если в вашей семье нет девочки, то ваша семья - в кризисном положении", - сказала одна из женщин в Сьерра-Леоне.

А лидер беженцев в Гвинее рассказала исследователям: "Если вы видите молодую девушку, несущую тент [для палатки] на голове, то не сомневайтесь, как она его достала".

Порой девушкам платили крошечные суммы за секс-услуги – эквивалентные, к примеру, 10 центам.

"Мы были потрясены после первых исследований в Либерии, - отмечает Кристин Липохар, одна из соавторов доклада для Агентства ООН по делам беженцев. – Но когда мы прибыли в Гвинею и услышали еще больше о подобных вещах, это было настоящим шоком. Я помню чувство сильнейшего стыда, что гуманитарный персонал был замешан в таком, в то время как и я была членом той же самой группы людей".

Для многих семей единственным средством для выживания стала сексуальна эксплуатация дочерей / Фото ЕРА

По результатам опроса беженцев исследователи пришли к выводу, что "беспрецедентную власть" – а с ней и "мандат" на насилие – обычно получают сотрудники гуманитарных организаций, нанятые из местных жителей, в то время как международные чиновники редко покидают свои штаб-квартиры.

"Национальный персонал мужского пола вовлечен в торговлю гуманитарными товарами и услугами, включая медикаменты, топливо, крупу булгур, листы пластика, школьные принадлежности, образовательные курсы и программы профессиональной подготовки - в обмен на секс с девушками до 18 лет", - говорится в докладе ООН.

Реакция и последствия

Как отмечает The Times, с начала 2000-х годов, когда были зафиксированы упомянутые в докладе случаи, проблеме не было уделено достаточно внимания на международном уровне и она остается актуальной до сих пор.

Главное свидетельство тому – недавний секс-скандал вокруг британской благотворительной сети Oxfam, разгоревшийся в начале 2018 года. Тогда выяснилось, что организация прикрывала случаи сексуальных преступлений со стороны ее сотрудников, работавших на Гаити после масштабного землетрясения.

Кроме того, в феврале 2018 года Международный Комитет Красного Креста заявил, что за последние три года 21 сотрудник был уволен за использование секс-услуг со стороны населения в местах работы МККК.

По итогам доклада были уволены менее 10 человек и ни одного из них не привлекли к ответственности

Подобных случаев не должно было бы происходить в принципе, если бы практика сексуального насилия со стороны сотрудников гуманитарных миссий получила должную огласку и реакцию, полагает The Times.

В то же время газета публикует ответы международных гуманитарных организаций на свои запросы о предпринимаемых мерах, отмечая, что большинство из этих ответов свидетельствуют о "незрелости [гуманитарного] сектора в решении данной проблемы".

Однако сейчас архивное расследование ООН о сексуальных домогательствах со стороны сотрудников гуманитарных миссий получило новую порцию внимания.

Комитет по международным делам британского парламента взял этот доклад за основу своего текущего расследования сексуальной эксплуатации в гуманитарном секторе, которое стартовало после скандала с Oxfam.

"Он [доклад 2002 года] показывает, что гуманитарный сектор на протяжении многих лет имел проблемы, но не смог их решить, и сейчас настало время для обновления и реформ", - подчеркнула Полин Латем, член британского парламента и комитета, ведущего расследование.