Если вы понимаете, о чем я. Сексуальное удовольствие станет менее табуированной темой с большим акцентом на здоровье — The Economist 2 февраля, 19:45 Сексуальное удовольствие будет становиться все менее табуированной темой, прогнозирует корреспондентка The Economist по вопросам здравоохранения (Фото:whitedaemon / pixabay.com)

Славея Чанкова, корреспондентка The Economist по здравоохранению, рассказывает, какие изменения произойдут на рынке секс-игрушек и прогнозирует рост популярности «цифровой терапии» сексуальных проблем.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Не так давно секс-іграшки можна було знайти лише в секс-шопах, захованих у глухих провулках або неблагополучних районах міст. Тепер такі пристрої, здається, продаються скрізь: від традиційних універмагів до аптечних мереж на центральних вулицях і невеличких крамничок здорової їжі. Ритейлери намагаються задовольнити зростаючий попит на «сексуальне благополуччя» та більшу готовність відкрито його обговорювати. З 2018 по 2021 рік кількість згадок цього словосполучення у Twitter зросла вшестеро. На цій темі також зосереджується дедалі більше кінопремʼєр і телесеріалів. Задоволення у спальні починає сприйматися як важливий аспект загального добробуту — як те, що потребує уваги та вдосконалення.

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У 2023 році цей тренд посилиться. Уже зараз 25−30% дорослих в Америці, Британії та Франції мають секс-іграшки. Згідно з опитуванням, що його консалтингова компанія PWC провела у 2021 році, третина з них придбали свої пристрої протягом останніх трьох років. У 2023-му цей ринок продовжить стрімко зростати. Підштовхувати продаж угору буде не лише споживчий попит, а й інноваційний дизайн, що видається привабливим новим користувачам, серед яких деякі могли відчувати відразу до минулого покоління вібраторів. Великі пластикові моделі фалічної форми вийшли з моди, їм на зміну прийшли унісекс-пристрої для інтимного масажу, зроблені із м’якого силікону, розміром із долоню та найрізноманітніших форм.