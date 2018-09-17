Секретные материалы. Что удалось узнать расследователям о Петрове и Боширове после их странного интервью по делу Скрипаля

После того, как 13 сентября предполагаемые отравители Сергея Скрипаля - Александр Петров и Руслан Боширов - дали интервью в эфире российского пропагандистского канала Russia Today (RT), международные и российские расследовательские организации, а также британская пресса обнародовали целый ряд новых подробностей об их личностях и причастности к покушению.

НВ собрало все, что стало известно за последние дни о Петрове и Боширове, их возможной причастности к ГРУ и поездке в Солсбери, целью которой они сами назвали осмотр местного собора и других достопримечательностей.

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Документы Боширова и Петрова и их связь с ГРУ

Согласно расследованию исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider, Петров и Боширов с высокой долей вероятности связаны с российскими силовыми ведомствами.

В частности, по данным расследователей, в базе Федеральной миграционной службы РФ отсутствуют данные об Александре Петрове за период от рождения в 1979 году до 2009 года, когда он получил новый паспорт. При этом в досье указано, что паспорт был выдан взамен "испорченного", номера которого никогда не существовало в природе.

"В обычных досье ФМС на "простых смертных" имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет", - отмечают авторы расследования.

В подтверждение они обнародовали копии файлов с паспортными данными и биографией Петрова. Спустя несколько дней российский онлайн-портал расследований Проект опубликовал аналогичные копии документов Боширова. В них также указано, что он получил паспорт якобы по причине "непригодности" старого в октябре 2010 года.

Документы обоих мужчин имеют одинаковые пометки, которые вызывают немало вопросов. Так, на самом файле ФМС каждого из них значится штамп "сведений не давать". А файлы с биографией Боширова и Петрова пусты: на них значатся лишь подписи – "сведений не давать" и "с.с." (предположительно - совершенно секретно). Документы сопровождаются стандартными паспортными фотографиям обоих мужчин, которые соответствуют внешности "Петрова" и "Боширова", которые давали интервью в эфире RT.

На штампе "сведений не давать", которым отмечены документы обоих, указан один и тот же номер телефона. Журналисты нескольких западных изданий - включая Патрика Ривела из ABC News и Оливера Кэррола из Independent - дозвонились по этому телефону. Обоим на другом конце провода подтвердили, что они связались с Минобороны РФ. Российское Главное разведывательное управление (ГРУ), в причастности к которому Боширова и Петрова уличили британские власти, является органом внешней разведки Минобороны РФ.

По данным российской Новой Газеты, этот номер относится к Хорошевскому району Москвы, в котором находится штаб ГРУ.

Кроме того, если в любом поисковике вбить первые пять цифр из справки на Петрова, то найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

"Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, - это телефон отдела кадров места, где они служат", - цитирует издание бывшего сотрудника спецслужб.

Кроме того, о том, что Петров и Боширов не являются "простыми смертными" указывает тот факт, что их российские паспорта выданы УФМС 770001 по городу Москве, где документы "получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов", отмечают Bellingcat и The Insider.

Телеэфир как наказание

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что телеинтервью Боширова и Петрова, вероятно, было "наказанием" для них за провал спецоперации по отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.

Подозреваемых россиян показали по российскому пропагандистскому каналу RT в качестве наказания для них за оставленные следы во время операции

Собеседники в правительстве Соединенного Королевства сообщили газете, что, по их мнению, подозреваемых россиян показали по российскому пропагандистскому каналу RT в качестве наказания для них за оставленные следы во время операции. Речь идет о том, что они попали на камеры видеонаблюдения - причем не единожды, - передвигались на общественном транспорте, не уничтожили флакон из-под духов, в котором находилось нервно-паралитическое вещество класса Новичок.

Кроме того, после неудавшегося покушения российские спецслужбы охватил кризис, полагают высокопоставленные лица британской разведки, на которых ссылается The Telegraph.

"Конкурирующие ведомства обвиняют ГРУ, российскую военную разведку, в том, что ее сотрудники "перешли черту" в ходе покушения Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - пишет газета со ссылкой на источники в правительстве Британии.

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Секс и марихуана: как Петров и Боширов "оторвались" накануне покушения

Руслан Боширов и Александр Петров, которые в телеинтервью заявили, что ездили в Великобританию "оторваться", действительно провели "шумную" ночь в Лондоне накануне покушения на Сергея Скрипаля. Так утверждает британский таблоид The Sun, которому удалось пообщаться с одним из постояльцев лондонского отеля City Stay Hotel, где останавливались двое подозреваемых в покушении.

Гости отеля даже пожаловались его сотрудникам на то, что россияне тайком провели в свой номер женщину

По его словам, гости отеля даже пожаловались его сотрудникам на то, что россияне тайком провели в свой номер женщину, а затем занимались "громким сексом".

"Там была женщина. Я думаю, что это была проститутка. Они занимались сексом. Вне всякого сомнения", - рассказал The Sun один из постояльцев, узнавший Петрова по кадрам из камер видеонаблюдения, обнародованными британской полицией.

По его словам, он увидел Петрова в общей ванной комнате около 11 часов вечера субботы, 3 марта. На следующий день, 4 марта, Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества Новичок.

"Я на 100 процентов уверен, что это был Петров", - сказал собеседник издания.

Речь о соборе из Википедии

Британское издание The Guardian пообщалось с гидом Филом Дарганом, который сопровождает туристические экскурсии в Солсбери, попросив его прокомментировать факты о Солсберийском соборе, озвученные Бошировым и Петровым. Россияне утверждали, что дважды посещали Солсбери (3-4 марта), чтобы увидеть "собор Девы Марии" и его "знаменитый 123-метровый шпиль".

Из-за того самого шпиля собор, находящийся в противоположной от дома Скрипалей части города, трудно не заметить / Фото ЕРА

По словам гида, никто в городе не называет собор таким именем (пресвятой Девы Марии - его формальное название). Церковное сооружение известено просто как Солсберийский собор, а высота его шпиля не является широко известным или часто озвучиваемым фактом. В то же время оба факта легко найти в первых абзацах статьи о соборе в Википедии.

"Википедия, как полагают, и была источником фактажа для Петрова", - отмечает издание.

Кроме того, Кельвин Инглис, настоятель церкви Святого Томаса в Солсбери, в комментарии The Guardian указал на то, что в поисках Солсберийского собора в городе невозможно заблудиться настолько, чтобы оказаться у дома Сергея Скрипаля в противоположной его части (о чем свидетельствуют скришноты камер видеонаблюдения).

"Любой, кто знает Солсбери, скажет вам, что поворот влево со станции [Петров и Боширов приезжали поездом] уводит вас от собора, который - с его шпилем - трудно пропустить. Пусть все лавры достанутся расследователям, которые смогли доказать, что эти люди [Петров и Боширов] лгут. Надеюсь, они однажды ответят за это в суде. Истина должна победить ложь, будь она рассказана преступниками, мировыми лидерами или кем-либо еще", - заявил Инглис.

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