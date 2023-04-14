Утечка секретных данных США: Пентагон выпустил предупреждение для американских военных 14 апреля, 07:47 Пентагон выпустил предупреждение для военных (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

На фоне скандала с утечкой разведанных Пентагон предупредил военных о недопустимости доступа к секретным документам с несекретных веб-сайтов.

Об этом сообщает CNN.

Памятка заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс призвана напомнить о правилах и процедурах работы с секретными документами и предупреждает военных «не обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации».



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В ней также содержится предупреждение о том, что военным не следует скачивать документы с пометкой «секретно» с несекретных веб-сайтов, поскольку они могут быть связаны с иностранными противниками или содержать вредоносный код, который может представлять киберугрозу для информационных систем Пентагона.

Памятка была разослана за день до ареста 21-летнего Джека Тейшейры, нацгвардейца, которого подозревают в разглашении секретной информации.

В служебной записке не упоминается военнослужащий, а лишь говорится о «недавних сообщениях о несанкционированном раскрытии, как представляется, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества».

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

13 апреля ФБР арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

NYT сообщала, что Тейшейра был администратором небольшого игрового онлайн-чата, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков, которых объединяла «любовь к оружию, расистским мемам и видеоиграм», писала газета.

Один из участников чата сказал журналистам, что информацию слил «лидер» группы, которого он назвал OG, и подтвердил, что у того был доступ к разведданным благодаря работе. По словам участников чата, OG — «христианин и противник войны», который «хотел рассказать друзьям, что творится в мире». В Пентагоне назвали утечку «преднамеренным преступным деянием».