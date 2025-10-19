С охотничьей позиции, которую обнаружила Секретная служба США, видно место, где президент Дональд Трамп должен выходить из президентского самолета (Фото: US Secret Service via Fox News)

Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью позицию, расположенную прямо на линии видимости места, где президент Дональд Трамп должен выходить из президентского самолета в международном аэропорту Палм-Бич, сообщает Fox News .

Позицию обнаружили 16 октября, сейчас ФБР проводит расследование. Директор ФБР Каш Патель заявил, что охотничья позиция еще не связана ни с одним лицом.

«До возвращения президента в Вест-Палм-Бич Секретная служба США обнаружила то, что выглядело как поднятая охотничья позиция в пределах линии видимости зоны посадки Air Force One», — сказал Патель Fox News Digital.

По его словам, сейчас ФБР собирает доказательства, анализируя, в частности, данные с мобильных телефонов.

Начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми также подтвердил, что организация «тесно сотрудничает» с ФБР, а также с правоохранительными органами округа Палм-Бич.

По его словам, агенты обнаружили охотничью позицию во время «предварительной подготовки по безопасности» перед прибытием Трампа в Палм-Бич.

«Не было никакого влияния на любые передвижения, и никакие лица не присутствовали или не были связаны с этим местом», — сказал Гульельми Fox News.

«Хотя мы не можем предоставить подробности о конкретных предметах или их назначении, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности», — добавил он.

Источник в правоохранительных органах сообщил Fox News Digital, что позиция, похоже, была установлена «месяцы назад».

Расследование началось через несколько недель после того, как Райана Раута признали виновным в попытке убийства Трампа на поле для гольфа в Палм-Бич из снайперского гнезда, которое он установил в кустах возле забора.

59-летнему Рауту было предъявлено обвинение по пяти федеральным уголовным пунктам, включая попытку убийства одного из кандидатов в президенты, нападение на федерального офицера и многочисленные преступления с применением огнестрельного оружия.

Эта вероятная попытка убийства произошла после отдельной попытки, когда Трамп был ранен выстрелом в ухо во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

