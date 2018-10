Секретная служба США отрицает перехват подозрительной посылки, адресованной в Белый дом

Секретная служба США опровергла информацию об отправке в Белый дом посылки с самодельным взрывным устройством.

В сообщении службы говорится, что утром 24 октября были обнаружены две подозрительные посылки, адресованные бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон в Нью-Йорк и бывшему президенту США Бараку Обаме в Вашингтон (округ Колумбия).

"На данный момент Секретная служба перехватила два подозрительных пакета - один в Нью-Йорке и один в округе Колумбия. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, не соответствуют действительности", - подчеркнули в службе.

