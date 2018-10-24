24 октября 2018, среда

Секретная служба США отрицает перехват подозрительной посылки, адресованной в Белый дом

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Секретная служба США опровергла информацию об отправке в Белый дом посылки с самодельным взрывным устройством.

В сообщении службы говорится, что утром 24 октября были обнаружены две подозрительные посылки, адресованные бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон в Нью-Йорк и бывшему президенту США Бараку Обаме в Вашингтон (округ Колумбия).

"На данный момент Секретная служба перехватила два подозрительных пакета - один в Нью-Йорке и один в округе Колумбия. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, не соответствуют действительности", - подчеркнули в службе.

Ранее СМИ сообщили, что в отправлениях для главы Белого дома Дональда Трампа была перехвачена посылка с самодельным взрывным устройством.

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Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

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