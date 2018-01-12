Сейм Польши запретил в стране торговлю по воскресеньям

Сейм Польши принял закон, которым запрещается торговля по воскресеньям.

Запрет будет внедряться постепенно: вначале два воскресенья в месяц (первое и последнее) останутся рабочими для предпринимателей, затем с 2019 года магазины будут работать одно воскресенье в месяц до полного отказа, пишет Радио Польша.

Закон еще должен подписать президент Анджей Дуда. Инициатором такого решения стала партия Солидарность. Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями. На стороне такого правила выступила Католическая церковь, ставя в пример другие европейские страны.

Но предусмотрены и исключения. Можно будет заниматься торговлей по воскресеньям – кондитерским, цветочным, пекарням и кафе (только если большинство товаров будут соответствовать профилю заведения).

Нарушителям же предусмотрели штрафы. Это от 1 тысячи до 100 тысяч злотых. Возможен даже тюремный срок за систематическое нарушение.

Оппоненты закона заявляли, что торговля по выходным стимулировала предпринимательство и помогала росту занятости работников.

Ранее НВ сообщало, что Польша столкнулась с дополнительными затратами на выполнение обещаний правящей партии Право и Справедливость, которая снижает пенсионный возраст в стране.