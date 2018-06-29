К властям России поступило два прошения о помиловании Сенцова - адвокат

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова - Дмитрий Динзе - сообщил, что на данный момент к властям России поступило два прошения о помиловании Сенцова, передает Громадське.

Однако, он не стал раскрывать лица просителей.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию доказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - заявил Динзе.

Он пояснил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть соответственно и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - подчеркнул адвокат.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия не имеет никакого документа, который бы подтверждал российское гражданство политзаключенного Олега Сенцова.