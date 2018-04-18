Сегодня в Саудовской Аравии откроется первый за 35 лет кинотеатр

В среду, 18 апреля, в Саудовской Аравии откроется первый за 35 лет общественный кинотеатр.

Первым фильмом, который покажут в кинотеатре станет блокбастер от Marvel Черная пантера.

Первый за 35 лет кинотеатр начнет свою работу в столице страны Эр-Рияде. Кинозал расчитан на 620 мест.

Также 18 апреля пройдет специальное празднование, организатором которого станет компания AMC Entertainment, передает Arabian Business.

Напомним, 11 апреля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде впервые в истории страны стартовала неделя женской моды.