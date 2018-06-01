Сегодня стартует глобальная акция с требованием освободить Олега Сенцова

Акция с требованием освободить политзаключенного в Российской Федерации режиссера Олега Сенцова пройдет в двух городах США

Сегодня, 1 июня, пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщается на странице украинских активистов движения SaveSentsov в Twitter, где можно следить за обновлениями информации об акциях.

Всемирный протест также продолжится 2 июня. В акции примут участие города многих стран, среди которых США, Израиль, Канада, Россия, Кувейт, Германия и Польша.

Активисты подчеркивают, что акция пройдет в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, а также призывают города Украины присоединяться к движению.

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"В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой", – говорится в заявлении активистов.

Напомним, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.