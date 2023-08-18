Ибицагейт. Экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца обвиняют лжесвидетельстве — ему грозит три года тюрьмы 18 августа, 14:23 Себастьян Курц (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу предъявили обвинение в даче ложных показаний. Ему грозит три года тюрьмы.

Об этом Австрийская прокуратура по экономическим преступлениям и коррупции (WKStA) сообщила в пятницу, 18 августа, пишет DW.

Обвинения касаются заявлений Курца следственной комиссии австрийского парламента. Он якобы преуменьшил свою роль в назначении Томаса Шмида, которого называют бывшим доверенным лицом Курца, на должность руководителя государственной холдинговой компании Öbag в июне 2020 года.

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Тогда политик говорил, что знал заранее об этом решении, но не принимал в нем участия. Однако благодаря сообщениям в чате, как утверждает прокуратура, он имеет гораздо большее отношение к назначению.

Шмид заявил прокурорам, что Курц знал о растрате государственных средств в период между 2016 и 2018 годами с целью содействия его продвижению по службе, согласно утечкам, попавшим в СМИ. Утверждается, что таблоид Heute публиковал льстивые статьи в обмен на финансируемую государством рекламу.

Вскоре после того, как журналисты сообщили Курцу о том, что обвинения неизбежны, он заявил в X (бывший Twitter), что не удивлен решению прокуроров и отвергает обвинения.

36-летний Себастьян Курц подал в отставку в 2021-м на фоне ряда обвинений после скандала Ибицагейт, в который была втянута ультраправая Партия свободы (FPÖ) — бывший партнер Курца по коалиции. Тогда было опубликовано видео с Ибицы, где влиятельные австрийские политики обсуждали политические интриги с девушкой, представившейся племянницей российского олигарха.

В октябре того же года в офис Курца и штаб его партии в Вене приходили с обысками правоохранители. Австрийская прокуратура заявила, что экс-канцлера и еще девять человек подозревают во взяточничестве и коррупции.