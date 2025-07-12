В Германии будут судить комика из-за насмешливых постов после покушения на Трампа
Немецкий комик Себастиан Готц, известный как El Hotzo (Фото: WELT / X)
Немецкого комика Себастиана Готца (El Hotzo) будут судить в Берлине за публикации после покушения на тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 12 июля, сообщает Spiegel.
По данным Spiegel, комика обвиняют в одобрении преступления. Судебный процесс против него должен начаться 23 июля в суде Тиргартен.
Инцидент произошел в июле 2024 года. Тогда в сети распространялись скриншоты постов комика в соцсети X после покушения на Трампа. Немецкий комик писал, что считает «фантастическим, когда фашисты умирают».
«К сожалению, немного не успел на последний автобус», — говорилось в его заметке.
Позже эти публикации удалили, однако скриншоты быстро разлетелись по сети. После этого инцидента с Готцом прекратил сотрудничество берлинский молодежный радиоканал Fritz.
Через некоторое время комик появился в сатирическом документальном фильме. По сюжету он должен был извиниться перед Трампом, американским миллиардером Илоном Маском и гражданами США. В доказательство своего раскаяния он сделал татуировку: на его бедре было написано «Простите, господин президент». Чуть выше — стрелка и слово «Нет».
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, в результате чего политик получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали.
Второе покушение произошло 15 сентября, тогда Райан Уэсли Рут выстрелил из винтовки возле поля для гольфа во Флориде, где находился Трамп, политик не пострадал, нападавший был арестован.