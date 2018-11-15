Сделка с ЕС не соответствует ожиданиям людей: британский министр труда покинула пост из-за Brexit

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку.

Уход Маквей с поста связан с несогласием министра с условиями выхода Британии из ЕС.

"Одобренная Кабмином сделка не соответствует результату референдума (по Brexit)" - написала Маквей в письме премьеру Терезе Мэй.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 ноября 2018 г.

14 ноября премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время краткого выступления перед СМИ Мэй заявила, что "проект соглашения о выходе [из Европейского Союза] был лучшим, о котором можно было бы договориться".

15 ноября, из-за несогласия с условиями соглашения в отставку ушел министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".