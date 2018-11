Сделка с ЕС не соответствует ожиданиям людей: британский министр труда покинула пост из-за Brexit

Британский министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подала в отставку.

Уход Маквей с поста связан с несогласием министра с условиями выхода Британии из ЕС.

"Одобренная Кабмином сделка не соответствует результату референдума (по Brexit)" - написала Маквей в письме премьеру Терезе Мэй.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH