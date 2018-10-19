Сделать мужиками: Лукашенко предложил отправлять студентов в армию во время каникул

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решать проблему с уклонистами от срочной военной службы можно, отправляя студентов в армию на летних каникулах.

Об этом глава государства заявил во время общения со студентами, пишет БЕЛТА.

"Скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..." – сказал Лукашенко.

Беларусский лидер отметил, что решить проблему можно, отправляя студентов в армию на несколько месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, а после второго – освоить военную специальность.

Лукашенко подчеркнул, что реализовать такую идею на территории компактной Беларуси - не проблема. При этом президент добавил, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы.

По словам Лукашенко, "мужик должен уметь разговаривать с оружием", в ином случае "он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать".