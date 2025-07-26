Поражение завода сигнал в Ставрополе 26 июля 2025 года (Фото: Supernova Plus/Telegram)

Дальнобойные дроны СБУ в ночь на субботу, 26 июля, поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода Сигнал, который специализируется на производстве радиоэлектроники.

Об этом сообщили источники NV в спецслужбе.

Отмечается, что завод находится под международными санкциями.

Один из ударов пришелся на корпус № 2 (цех № 5), где размещено дорогостоящее импортное оборудование — станки на базе числового программного управления. Второе поражение было зафиксировано в корпусе № 1, где находится цех радиоэлектронных устройств № 17.

«СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем», — сообщил информированный источник в СБУ.

Накануне российский Telegram-канал ASTRA писал, что дроны атаковали химическое предприятие в городе Невинномысск Ставропольского края. Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил о 37 «прилетах» в городе. При этом, он утверждает, что потери и разрушения отсутствуют.

Ночью Росавиация предупреждала о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Впоследствии ограничения сняли.

Минобороны страны-агрессора отчиталось о якобы «уничтожении» 105 беспилотников над РФ, из них пять — над территорией Ставропольского края, три — над территорией Тамбовской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил поражение Невинномысского азотного завода в Ставропольском крае и Котовского порохового завода в Тамбовской области России.