Лукашенко пофантазировал, что у него есть «инсайд» о предложении от СБУ. В спецслужбе ответили 22 октября, 00:14 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко в пятницу, 21 октября, уверял, что СБУ якобы «попросила о встрече» с его силовиками.

Как сообщает пропагандистский ресурс БелТА, Лукашенко рассказывал, как «СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов».



«Должен приоткрыть секрет, инсайд… Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы… Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть», — утверждал диктатор, известный своими многочисленными ложными заявлениями и обвинениями.

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Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии агентству Интерфакс-Украина сказал, что спецслужба «не комментирует чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси».

Ранее в Белом доме заявили, что войска Беларуси могут попытаться оттянуть ВСУ с фронта на востоке и юге страны.



10 октября Александр Лукашенко заявил, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании «региональной группировки войск». Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять беларусские военные. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» военных страны-агрессора на территории республики.



По данным беларусского издания Наша Ніва, Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси.