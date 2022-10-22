Лукашенко пофантазировал, что у него есть «инсайд» о предложении от СБУ. В спецслужбе ответили
Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)
Беларусский диктатор Александр Лукашенко в пятницу, 21 октября, уверял, что СБУ якобы «попросила о встрече» с его силовиками.
Как сообщает пропагандистский ресурс БелТА, Лукашенко рассказывал, как «СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов».
«Должен приоткрыть секрет, инсайд… Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы… Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть», — утверждал диктатор, известный своими многочисленными ложными заявлениями и обвинениями.
- Над пропастью во лжи. Готовы ли белорусы идти воевать, и с кем — с Украиной или с Лукашенко. НВ поговорил с жителями Минска и Бреста
- «Проходной двор для россиян». Журналист из Минска сообщил подробности происходящего на территории Беларуси. Интервью
- 7 октября Лукашенко впервые получил ультиматум от Путина — белорусский журналист
Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии агентству Интерфакс-Украина сказал, что спецслужба «не комментирует чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси».
Ранее в Белом доме заявили, что войска Беларуси могут попытаться оттянуть ВСУ с фронта на востоке и юге страны.
10 октября Александр Лукашенко заявил, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании «региональной группировки войск». Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять беларусские военные. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» военных страны-агрессора на территории республики.
По данным беларусского издания Наша Ніва, Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси.