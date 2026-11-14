В то же время подтвержденной связи между нынешним сбоем и внедрением инструмента на базе ИИ на данный момент нет (Фото: REUTERS/Jim Vondruska)

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило авиакомпаниям, что сбой, приведший к приостановке полетов по всей стране, мог быть вызван проблемами с сетевыми маршрутизаторами.

Об этом CNN сообщает 13 ноября 2026 года со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

По предварительной версии, проблема возникла в международном аэропорту Мидуэй в Чикаго, а затем распространилась на всю страну.

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В то же время несколько источников CBS News сообщили, что причиной сбоя могло стать обновление частной сети связи, обеспечивающей работу системы управления воздушным движением в США. После обновления оборудование перезагрузилось, что привело к перебоям в связи. Оператором этой системы является компания L3Harris.

Эту систему впервые представили два месяца назад в аэропортах Вашингтона. Тогда из-за проблем со связью были задержаны сотни рейсов. Причиной стала неисправность электрической цепи. Кроме того, выяснилось, что подрядчики случайно повредили оптоволоконный кабель, который должен был служить резервным каналом связи.

В то же время подтвержденной связи между нынешним сбоем и внедрением инструмента на базе ИИ на данный момент нет.

При этом Национальная метеорологическая служба США (NWS) заявила, что ее радары работают в штатном режиме, а сайт с данными радаров полностью функционирует. Ранее на отдельных страницах ведомства появилось сообщение о проблемах с интернетом и связью по всей стране, сообщает Reuters 13 ноября.

В NWS пояснили, что информация о масштабном сбое касалась устаревшего контента на отдельных веб-страницах, который продолжал распространяться. Ведомство подчеркнуло, что перебоев в работе радаров не было.

Ранее на сайте службы отображалось предупреждение о общенациональных проблемах с интернетом и связью. Согласно ему, пользователи могли не иметь доступа к прогнозам и предупреждениям или видеть устаревшую информацию.