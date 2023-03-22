Атаковали американский дрон MQ-9 Reaper. Шойгу наградил летчиков Су-27 орденами мужества 22 марта, 16:54 Шойгу награждает летчика Су-27 (Фото:Скрин видео/РИА Новости)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена мужества летчикам Су-27, сбившим американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

«Шойгу наградил орденами мужества летчиков, которые предотвратили нарушение границ нарушения района временного режима использования воздушного пространства американскими беспилотниками», — говорится в сообщении.

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Глава Пентагона ранее подчеркнул, что США продолжат летать повсюду, где разрешает международное право, а действия РФ были «агрессивными, опасными и рискованными».

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват беспилотника MQ-9 Reaper, выполнявшего стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В Минобороны России утверждают, что якобы "не вступали в контакт" с дроном и то же самое после "резкого маневрирования" "перешел в неуправляемый полет с потерей высоты". Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так.

После инцидента в Госдеп США был вызван посол России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, получил повреждение после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал " в чужие руки", и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут обнаружить беспилотник.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.