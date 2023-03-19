Американский дрон MQ-9 Reaper: Россия сворачивает поиски в Черном море из-за погодных условий

19 марта, 12:00
Поделиться:
Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Во вторник, 14 марта, два российских истребителя Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Российские силы приостановили поисковые работы.

Об этом в эфире национального телемарафона сказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент и они там несколько выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ», – рассказала она.

Видео дня

Читайте также:
Ошибка «стратегического сержанта». Мог ли пилот Су-27, накрученный пропагандой, по собственной инициативе сбить MQ-9 Reaper — эксперт

Как сообщила Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в Черном море. Они продолжают держаться в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских миль, чтобы не быть пораженным украинским оружием.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват беспилотника MQ-9 Reaper, выполнявшего стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы "не вступали в контакт" с дроном и то же после "резкого маневрирования" "перешел в неуправляемый полет с потерей высоты". Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так.

Читайте также:

MQ-9 Reaper з AGM-114 Hellfire (Фото:Армия США) По Путину выпустят «геенну огненную»? Интервью с Левиным о сбитом дроне Reaper, сети смерти в Украине и комментариях военных для СМИ

После инцидента в Госдеп США был вызван посол России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, получил повреждение после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут обнаружить беспилотник.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.

Инфографика: NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США Россия Беспилотник Поиск Су-27 MQ-9 Reaper

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X