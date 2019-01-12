Сбежавшая от насилия в семье 18-летняя гражданка Саудовской Аравии прибыла в Канаду Сегодня, 19:06 687 Цей матеріал також доступний українською Сначала она хотела лететь а Австралию

Подданная Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая сбежала от насилия в семье, прибыла в Канаду.

Об этом сообщает CNN.

BREAKING: Rahaf Mohammed al-Qunun, the Saudi teen who was granted asylum in Canada after fleeing from her allegedly abusive family, has arrived in Toronto. https://t.co/o7KgEDfq0t pic.twitter.com/V0DUVf3UkN 12 января 2019 г.

رحاف محمد القنون مرحبا بك في كندا. أسمي كندا الأرض الوعد للجميع pic.twitter.com/4QKRGF5H3h — hassan jalloh (@XTimboo) 12 января 2019 г.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявила, что Канада предоставит убежище Рахаф Мохаммед аль-Кунун, которая почти неделю провела, забаррикадировавшись, в номере отеля в аэропорту Бангкока.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун, 18-летняя гражданка Саудовской Аравии, сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте. 6 января рейсом из Кувейта она прибыла в Бангкок, столицу Таиланда.

Оттуда девушка намеревалась продолжить свое путешествие в Австралию – у нее была открыта трехмесячная туристическая виза этой страны - и уже там попросить убежища.

Однако в аэропорту Бангкока ей отказали во въезде в Таиланд и изъяли паспорт. Затем она забаррикадировалась в гостиничном номере аэропорта и запустила в Twitter кампанию о своем побеге. Через соцсети она заручилась достаточной поддержкой и международным вниманием, чтобы убедить тайских чиновников временно передать ее под защиту ООН.