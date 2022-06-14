И Сбербанк тоже. Еще три российских банка отключили от SWIFT

14 июня, 06:50
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Сбербанк отключили от SWIFT (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Сбербанк отключили от SWIFT (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Во вторник, 14 июня, еще три крупных российских банков отключили от системы SWIFT после санкций Евросоюза.

Об этом сообщает ТСН.

Теперь чтобы переводить деньги за границу и совершать операции внутри РФ, данные банки должны будут перейти на изолированную систему.

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Напомним, что в конце мая лидеры Евросоюза согласовали отключение российского Сбербанка от системы электронных платежей SWIFT на саммите в Брюсселе.

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В самом российском банке тогда заявили, что отключение от SWIFT не окажет на них существенного воздействия — «самые тяжелые санкции и так уже введены».

Напомним, что в начале мая президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля власти США внесли Сбербанк в так называемый список CAPTA, что означало блокировку корреспондентских счетов банка. Аналогичные санкции против Сбербанка 1 марта ввела Британия.

6 апреля США ввели санкции против двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-банка. Крупнейший российский банк внесли в список SDN, что означает блокировку активов и запрет для американских компаний и физлиц на взаимодействие с организацией.

Сбербанк — крупнейшее финансовое учреждение РФ, на него приходится более половины розничных депозитов в России.

https://www.youtube.com/watch?v=6HukxFHQ-7M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Сбербанк России Санкции против России SWIFT Сбербанк

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