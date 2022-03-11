Как сайт Flightradar24 потролил россиян, оживив Мрию в небе над Киевом — фото 11 марта, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Самолет Ан-225 (Фото:НВ)

Международный сайт для наблюдения за самолетами в реальном времени FlightRadar оживил легендарный АН-225 — Мрия в небе над Киевом и добавил ей позывной FCKPUTIN.

Сайт Flight Radar представляет собой карту для отслеживания полётов самолетов, он создан шведской компанией Travel Network в 2007 году. Сервис позволяет в реальном времени отслеживать самолеты по всему миру.



Фото: скрин сайту Flightradar24

Напомним, что 27 февраля Россия ударила по Мрии, как по символу возможностей украинской авиации. Так российский враг цинично уничтожил крупнейший транспортный самолет в мире Мрия, который находился на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом.

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