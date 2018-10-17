Саудовского журналиста Хашкаджи пытали и обезглавили - СМИ

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи подвергся пыткам в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а затем его тело обезглавили, сообщает турецкая проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи убийства.

По данным турецкой прессы, предполагаемые убийцы во время допроса жестко пытали журналиста, отрезая ему пальцы. После чего Хашкаджи был обезглавлен.

По данным Yeni Safak, на одной из аудиозаписей слышен голос консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби, который якобы говорит о пытках Хашкаджи: "Сделайте это снаружи. Ты собираешься навлечь на меня беду".

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На второй аудиозаписи неустановленный человек отвечает: "Если вы хотите жить, когда приедете в Саудовскую Аравию, то молчите!"

Газета не уточнила источник аудиозаписей. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Хашкаджи включил запись на умных часах Apple Watch перед допросом в консульстве. Они записали пытки и убийство, а затем автоматически синхронизировались с его телефоном. Хотя эксперты сомневаются в такой возможности.

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Консул Мухаммед аль-Утейби покинул Стамбул во вторник, 16 октября, перед запланированным обыском его резиденции в рамках официального расследования исчезновения Хашкаджи.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.